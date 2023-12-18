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Fenerbahçe'de Kayserispor maçının hazırlıkları devam etti

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Mohdihome Kayserispor'un rakibi olacak olan Fenerbahçe'de maçın hazırlıkları devam etti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 15:30
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Fenerbahçe'de Kayserispor maçının hazırlıkları devam etti

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 20 Aralık Çarşamba günü Mondihome Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından idman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, 19 Aralık Salı günü yapacağı idmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.

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