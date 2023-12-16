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Fenerbahçe Beşiktaş'ın eski yıldızını alıyor! Menajeri İstanbul'a geldi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den çok konuşulacak bir transfer hamlesi geldi. Sarı-lacivertlilerin bir dönem Beşiktaş forması da giyen yıldız futbolcuyu gündemine aldığı ve oyuncunun menajerinin İstanbul'a geldiği öğrenildi. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 12:19
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Fenerbahçe Beşiktaş'ın eski yıldızını alıyor! Menajeri İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'de transferde çok önemli gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe Beşiktaş'ın eski yıldızını alıyor! Menajeri İstanbul'a geldi

Sarı lacivertlilerde ocak ayında flaş hamleler gerçekleşebilir.

Fenerbahçe Beşiktaş'ın eski yıldızını alıyor! Menajeri İstanbul'a geldi

Yönetim sezon başı olduğu gibi ocak ayında da nokta atışı takviyeler yapmayı hedefliyor.

Fenerbahçe Beşiktaş'ın eski yıldızını alıyor! Menajeri İstanbul'a geldi

Teknik Direktör İsmail Kartal transferle ilgili geçtiğimiz günlerde geniş kapsamlı bir rapor hazırlamıştı.

Fenerbahçe Beşiktaş'ın eski yıldızını alıyor! Menajeri İstanbul'a geldi

Ali Koç ve kurmayları bu rapor sonrası harekete geçerek hedeflenen futbolcular için temaslara başlamıştı.

Fenerbahçe Beşiktaş'ın eski yıldızını alıyor! Menajeri İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'de sadece takıma dahil olacak futbolcular değil gidecek isimler de büyük önem taşıyor.

Fenerbahçe Beşiktaş'ın eski yıldızını alıyor! Menajeri İstanbul'a geldi

Bu doğrultuda sarı lacivertlilerin transfer gündemine dair sıcak bir haber geldi.

Fenerbahçe Beşiktaş'ın eski yıldızını alıyor! Menajeri İstanbul'a geldi

İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Beşiktaş'ın eski yıldızını alıyor! Menajeri İstanbul'a geldi

Michy Batshuayi'nin form durumundan memnun olmayan Fenerbahçe, talipleri olan yıldız futbolcuyu satmayı düşünüyor.

Fenerbahçe Beşiktaş'ın eski yıldızını alıyor! Menajeri İstanbul'a geldi

Belçikalı golcünün satılması durumunda ise santrfor transfer edecek olan sarı-lacivertlilerin, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Wout Weghorst için de temaslara başladığı öğrenildi.

Fenerbahçe Beşiktaş'ın eski yıldızını alıyor! Menajeri İstanbul'a geldi

SÜPER LİG'E SICAK BAKIYOR

Takvim'in haberine göre, Hollandalı santrforun menajerinin Fenerbahçe'nin perşembe gecesi Spartak Tırnava ile oynadığı Konferans Ligi maçını izlediği öğrenildi.

Fenerbahçe Beşiktaş'ın eski yıldızını alıyor! Menajeri İstanbul'a geldi

Hoffenheim'da kiralık olarak oynayan Hollandalı için temaslarını hızlandıran Ali Koç ve kurmayları, Alman kulübünü de ikna ederek sözleşmesini devralmak istiyor.

Fenerbahçe Beşiktaş'ın eski yıldızını alıyor! Menajeri İstanbul'a geldi

Bu sezon 12 maçta 4 gol 1 asist yapan Weghorst'un, Süper Lig'e dönmeye sıcak baktığı da gelen haberler arasında.

Fenerbahçe Beşiktaş'ın eski yıldızını alıyor! Menajeri İstanbul'a geldi

BONSERVİSİ BURNLEY'DE

Hoffenheim'da kiralık olarak forma giyen Wout Weghorst'un bonservisi İngiliz kulübü Burnley'in elinde.

Fenerbahçe Beşiktaş'ın eski yıldızını alıyor! Menajeri İstanbul'a geldi

1.97'lik Hollandalı golcünün piyasa değeri 9 milyon Euro civarında.

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