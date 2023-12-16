Fenerbahçe Beşiktaş'ın eski yıldızını alıyor! Menajeri İstanbul'a geldi
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den çok konuşulacak bir transfer hamlesi geldi. Sarı-lacivertlilerin bir dönem Beşiktaş forması da giyen yıldız futbolcuyu gündemine aldığı ve oyuncunun menajerinin İstanbul'a geldiği öğrenildi. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)
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Teknik Direktör İsmail Kartal transferle ilgili geçtiğimiz günlerde geniş kapsamlı bir rapor hazırlamıştı.
Ali Koç ve kurmayları bu rapor sonrası harekete geçerek hedeflenen futbolcular için temaslara başlamıştı.
Fenerbahçe'de sadece takıma dahil olacak futbolcular değil gidecek isimler de büyük önem taşıyor.
Bu doğrultuda sarı lacivertlilerin transfer gündemine dair sıcak bir haber geldi.
İşte ayrıntılar...
Michy Batshuayi'nin form durumundan memnun olmayan Fenerbahçe, talipleri olan yıldız futbolcuyu satmayı düşünüyor.
Belçikalı golcünün satılması durumunda ise santrfor transfer edecek olan sarı-lacivertlilerin, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Wout Weghorst için de temaslara başladığı öğrenildi.
SÜPER LİG'E SICAK BAKIYOR
Takvim'in haberine göre, Hollandalı santrforun menajerinin Fenerbahçe'nin perşembe gecesi Spartak Tırnava ile oynadığı Konferans Ligi maçını izlediği öğrenildi.
Hoffenheim'da kiralık olarak oynayan Hollandalı için temaslarını hızlandıran Ali Koç ve kurmayları, Alman kulübünü de ikna ederek sözleşmesini devralmak istiyor.
Bu sezon 12 maçta 4 gol 1 asist yapan Weghorst'un, Süper Lig'e dönmeye sıcak baktığı da gelen haberler arasında.
BONSERVİSİ BURNLEY'DE
Hoffenheim'da kiralık olarak forma giyen Wout Weghorst'un bonservisi İngiliz kulübü Burnley'in elinde.
1.97'lik Hollandalı golcünün piyasa değeri 9 milyon Euro civarında.
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