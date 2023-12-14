Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'ya Portekizli orta saha! Kulübü yeşil ışık yaktı

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'ya Portekizli orta saha! Kulübü yeşil ışık yaktı

Devre arasında orta sahaya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, aradığı orta sahayı Portekiz'de buldu. Sarı-lacivertliler, teknik direktör İsmail Kartal'ın da mutlaka kadrosunda görmek istediği yıldız isim için harekete geçti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 06:50
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'ya Portekizli orta saha! Kulübü yeşil ışık yaktı

Süper Lig lideri Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'ya Portekizli orta saha! Kulübü yeşil ışık yaktı

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyerek hasrete son vermeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, kadrosunu güçlendirmek istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'ya Portekizli orta saha! Kulübü yeşil ışık yaktı

Devre arasının yaklaşmasıyla birlikte Kanarya'da transfer hareketlilği başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'ya Portekizli orta saha! Kulübü yeşil ışık yaktı

Sarı-lacivertli kulüp, teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda çalışamalara başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'ya Portekizli orta saha! Kulübü yeşil ışık yaktı

Fenerbahçe'de hem takımdan ayrılacak isimler hem de takviye yapılacak mevkiler belirleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'ya Portekizli orta saha! Kulübü yeşil ışık yaktı

Kanarya, ara transfer döneminde orta sahaya takviye yapmayı planlıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'ya Portekizli orta saha! Kulübü yeşil ışık yaktı

Bu doğrultuda hareket eden Fenerbahçe, Benfica forması giyen Florentino Luis için nabız yokladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'ya Portekizli orta saha! Kulübü yeşil ışık yaktı

Portekizli yıldız, teknik direktör İsmail Kartal'ın öncelikli tercihleri arasında yer alıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'ya Portekizli orta saha! Kulübü yeşil ışık yaktı

Portekiz kulübü, 24 yaşındaki ön liberonun transferine yeşil ışık yaksa da yüksek bir rakam isteyeceğinin sinyallerini verdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'ya Portekizli orta saha! Kulübü yeşil ışık yaktı

2010 yılında Benfica altyapısına transfer olan Luis, 2019'dan bu yana A takımda forma giyiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'ya Portekizli orta saha! Kulübü yeşil ışık yaktı

Başarılı orta saha, 2020-2021 sezonunda Monaco'ya 2021-2022 sezonunu ise Getafe'ye kiralandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'ya Portekizli orta saha! Kulübü yeşil ışık yaktı

Florentino Luis, bu sezon Benfica ile 11'i ilk 11'de olmak üzere 17 maçta görev aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'ya Portekizli orta saha! Kulübü yeşil ışık yaktı

Luis, bu maçlarda gol ya da asist katkısı veremedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'ya Portekizli orta saha! Kulübü yeşil ışık yaktı

Portekizli futbolcunun takımıyla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'ya Portekizli orta saha! Kulübü yeşil ışık yaktı

24 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro.

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