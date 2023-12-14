FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'ya Portekizli orta saha! Kulübü yeşil ışık yaktı
Devre arasında orta sahaya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, aradığı orta sahayı Portekiz'de buldu. Sarı-lacivertliler, teknik direktör İsmail Kartal'ın da mutlaka kadrosunda görmek istediği yıldız isim için harekete geçti. İşte detaylar...
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Sarı-lacivertli kulüp, teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda çalışamalara başladı.
Fenerbahçe'de hem takımdan ayrılacak isimler hem de takviye yapılacak mevkiler belirleniyor.
Kanarya, ara transfer döneminde orta sahaya takviye yapmayı planlıyor.
Bu doğrultuda hareket eden Fenerbahçe, Benfica forması giyen Florentino Luis için nabız yokladı.
Portekizli yıldız, teknik direktör İsmail Kartal'ın öncelikli tercihleri arasında yer alıyor.
Portekiz kulübü, 24 yaşındaki ön liberonun transferine yeşil ışık yaksa da yüksek bir rakam isteyeceğinin sinyallerini verdi.
2010 yılında Benfica altyapısına transfer olan Luis, 2019'dan bu yana A takımda forma giyiyor.
Başarılı orta saha, 2020-2021 sezonunda Monaco'ya 2021-2022 sezonunu ise Getafe'ye kiralandı.
Florentino Luis, bu sezon Benfica ile 11'i ilk 11'de olmak üzere 17 maçta görev aldı.
Luis, bu maçlarda gol ya da asist katkısı veremedi.
Portekizli futbolcunun takımıyla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
24 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro.
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