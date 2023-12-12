ASVEL - Fenerbahçe Alagöz Holding maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Euroleague Women

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, ASVEL ile karşı karşıya gelecek. Dokuzuncu hafta maçında Fenerbahçe galibiyet arayacak. Maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, ASVEL - Fenerbahçe Alagöz Holding maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ASVEL - FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDİNG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

ASVEL - Fenerbahçe Alagöz Holding maçı 12 Aralık Salı günü Villeurbanne, Astroballe'de oynanacak müsabaka TSİ 22.00'da başlayacak ve Fenerbahçe TV'den canlı yayınlanacak.