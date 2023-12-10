Haberler Fenerbahçe VAR yönetti

VAR yönetti

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbiye hakem perormansı değil VAR damga vurdu. Mücadeleyi yöneten Atilla Karaoğlan, Fenerbahçe'nin kazandığı iki penaltıyı da süzemedi. Karaoğlan'ın "Devam" dediği iki pozisyona da VAR başındaki Özgür Yankaya müdahale etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2023 Pazar 06:50
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VAR yönetti

Karaoğlan izledikten sonra sarı-lacivertliler adına beyaz noktayı gösterdi. Hataları bununla sınırla kalmadı. Tayfur Bingöl'e kırmızı kart gösterdiği pozisyona da VAR müdahale etmek zorunda kaldı. VAR'a bakarak Tayfur'un kırmızı kartını iptal etti.

BAŞARI DİLEDİ

Türkiye'nin heyecanla takip ettiği Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbiye Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da geldi. Bakan Bak karşılaşma öncesinde iki takım yöneticileri ile konuşarak onlara başarı diledi. Bak mücadele sonrasında hem Beşiktaş hem de Fenerbahçeli idarecilerle vedalaşırken sezonun kalan bölümü için yine iyi dileklerini sundu. Dostane görüntüler sergilend

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