Bruno Alves'ten derbi yorumu! O yıldız iyi bir koz olacak

Fenerbahçe'de 3 sene forma giyen ve Portekiz Milli Takımı'yla da 96 kez sahaya çıkan Bruno Alves, şimdilerde AEK takımının sportif direktörlüğünü yapıyor.
Fenerbahçe'de 3 sene forma giyen ve Portekiz Milli Takımı'yla da 96 kez sahaya çıkan Bruno Alves, şimdilerde AEK takımının sportif direktörlüğünü yapıyor.
Sabah Spor'a açıklamalarda bulunan Bruno Alves, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi. İşte o sözler...
Türkiye'yi de, Fenerbahçe'yi de çok özlüyorum. Benim için hayatımın harika bir anıydı. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte oynamak muhteşem bir duyguydu. Kulüpteki deneyimim, kulüple olan bağlantım, taraftarlar, tüm çalışanlar ve antrenörler hepsi çok iyiydi.
Benim için harika ve duygusal bir deneyimdi. İstanbul'da yaşamayı çok isterim ve bunu yapacağım. Tüm Türkiye'ye ve Fenerbahçe'ye sonsuza kadar minnettarız. Fenerbahçe'de oynamış olmak insana bir fırsat veriyor. Yani bu çok şey ifade ediyor, kariyerime çok şey katıyor. Üç güzel yılı geçirdiğim için çok mutluyum. Benim için çok iyi bir deneyim oldu.
''DZEKO, TADIC, FRED..."
Ben derbiyi Fenerbahçe'nin kazanacağına inanıyorum. Tabii ki bu maçlar 3 ihtimalli olur. Sonucu bilmek imkansızdır. Beşiktaş da iyi bir takım. Seyircileri de atmosferi de harika.
Ancak Fenerbahçe'nin futbolcusu kazanmak için oynar. İyi bir dönemde olduklarına inanıyorum. Yetenekleri var ve kaliteli olduklarını düşünüyorum. Bu yıl ligi kazanma konusunda çok istikrarlı ilerliyor. Fenerbahçe tarihi boyunca kaliteli isimlere sahip oldu.
Dzeko, Tadic, Fred de o isimlerin başında geliyor. Tecrübeli ve her zaman çok önemli oyuncular... Skoru bir anda değiştirebilirler. Hepsi aynı vizyona ve hedefe sahipler. Bu bir kulübü şampiyon yapmak için en önemli şeydir.
''BECAO VE DJIKU DEĞERLİ İSİMLER''
Özellikle Becao ve Djiku ikilisi iyi bir uyum yakalamıştı. Becao sert bir stoper. Pozisyon bilgisi yüksek. Tecrübeli bir isim ve İtalya Ligi'nde de forma giydi. Djiku ise daha seri bir defans oyuncusu. Kademelere çok iyi giriyor. Bence birbirlerini iyi tamamlıyorlar. Becao'nun olmayışı derbide bir problem ancak Fenerbahçe'de oynuyorsanız her futbolcu hazır olmalı ve en iyisini yapmalı.
''FERDİ İYİ BİR KOZ OLACAK"
O inanılmaz bir oyuncu. Sahanın her yerinde Ferdi'yi görebilirsiniz. Çok çalışkan ve yorulmak nedir bilmiyor. Joker oyuncu durumunda. Fenerbahçe için çok kıymetli. Hem defansta hem de hücumda çok çok iyi işler yapıyor.
İyi bir profesyonel ve bu gelişimini disiplinine borçlu. Çok daha güzel yerlere Avrupa'nın önemli kulüplerine de gidecektir. O yeteneğe ve potansiyele sahip. Derbi için de Ferdi, Fenerbahçe için iyi bir koz olacak.