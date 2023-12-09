Bruno Alves'ten derbi yorumu! O yıldız iyi bir koz olacak

Benim için harika ve duygusal bir deneyimdi. İstanbul'da yaşamayı çok isterim ve bunu yapacağım. Tüm Türkiye'ye ve Fenerbahçe'ye sonsuza kadar minnettarız. Fenerbahçe'de oynamış olmak insana bir fırsat veriyor. Yani bu çok şey ifade ediyor, kariyerime çok şey katıyor. Üç güzel yılı geçirdiğim için çok mutluyum. Benim için çok iyi bir deneyim oldu.