FENERBAHÇE HABERİ - Taraftarlardan şok Fred tepkisi! Galatasaray maçından önce...

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki 5. maçında Manchester United'ı konuk etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki 5. maçında Manchester United'ı konuk etti.
Sarı-kırmızılılar, iki kez iki farklı geriye düştüğü maçtan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.
Cimbom'un golleri Hakim Ziyech (2) ve Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.
Kırmızı Şeytanlar'ın gollerini ise Alejandro Garnacho, Bruno Fernandes ve Scott McTominay kaydetti.
Galatasaray bu sonuçla puanını 5'e yükselterek 3. sırada yer aldı.
Manchester United ise puanını 4'e çıkararak son sırada kaldı.
Sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalabilmesi için deplasmanda karşılaşacağı Kopenhag'ı mağlup etmesi gerekiyor.
Bol gollü geçen Galatasaray - Manchester United maçı dünya basınında da geniş yer bulurken, Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred de gündem oldu.
Sezon başında Manchester United'dan sarı-lacivertlilere transfer olan Brezilyalı yıldız, Galatasaray maçı için İstanbul'a gelen eski takımına ziyarette bulundu.
İngiliz ekibiyse Fred'in takımı ziyaret ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Manchester United'dan yapılan paylaşıma "Seni yeniden görmek harika" notu düşüldü.
Manchester United'lı taraftarlar, yapılan bu paylaşım sonrası Fred'in takımdan ayrılmaması gerektiğini savunarak kulübe tepki gösterdi.
İşte yapılan paylaşımlardan bazıları:
"Fred en başından beri satılmamalıydı"
"RED (kırmızı) olmadan FRED yazılamaz"
"Bu sezon onu çok özlüyoruz"