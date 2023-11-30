Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Taraftarlardan şok Fred tepkisi! Galatasaray maçından önce...

FENERBAHÇE HABERİ - Taraftarlardan şok Fred tepkisi! Galatasaray maçından önce...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred, Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray ile oynayacağı maç için İstanbul'a gelen eski takımı Manchester United'ı ziyaret etti. İngiliz ekibi o anları sosyal medya hesabından paylaşırken, Fred ile ilgili yapılan yorumlar dikkat çekti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2023 Perşembe 11:35
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FENERBAHÇE HABERİ - Taraftarlardan şok Fred tepkisi! Galatasaray maçından önce...

İngiliz ekibiyse Fred'in takımı ziyaret ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

FENERBAHÇE HABERİ - Taraftarlardan şok Fred tepkisi! Galatasaray maçından önce...

Manchester United'dan yapılan paylaşıma "Seni yeniden görmek harika" notu düşüldü.

FENERBAHÇE HABERİ - Taraftarlardan şok Fred tepkisi! Galatasaray maçından önce...

Manchester United'lı taraftarlar, yapılan bu paylaşım sonrası Fred'in takımdan ayrılmaması gerektiğini savunarak kulübe tepki gösterdi.

FENERBAHÇE HABERİ - Taraftarlardan şok Fred tepkisi! Galatasaray maçından önce...

İşte yapılan paylaşımlardan bazıları:

FENERBAHÇE HABERİ - Taraftarlardan şok Fred tepkisi! Galatasaray maçından önce...

"Fred en başından beri satılmamalıydı"

FENERBAHÇE HABERİ - Taraftarlardan şok Fred tepkisi! Galatasaray maçından önce...

"RED (kırmızı) olmadan FRED yazılamaz"

FENERBAHÇE HABERİ - Taraftarlardan şok Fred tepkisi! Galatasaray maçından önce...

"Seni özledik"

FENERBAHÇE HABERİ - Taraftarlardan şok Fred tepkisi! Galatasaray maçından önce...

"Amrabat'ı almak yerine Fred'i tutmalıydık"

FENERBAHÇE HABERİ - Taraftarlardan şok Fred tepkisi! Galatasaray maçından önce...

"Kendisine üzüldüğüm tek oyuncu"

FENERBAHÇE HABERİ - Taraftarlardan şok Fred tepkisi! Galatasaray maçından önce...

"Fred, Amrabat'tan daha iyi"

FENERBAHÇE HABERİ - Taraftarlardan şok Fred tepkisi! Galatasaray maçından önce...

"Fred'i satmamalıydık"

FENERBAHÇE HABERİ - Taraftarlardan şok Fred tepkisi! Galatasaray maçından önce...

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