TRANSFER HABERİ: Borussia Dortmund'dan Ferdi Kadıoğlu bombası! Bonservisi belli oldu

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, transferde Avrupa devlerini peşine taktı.
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, transferde Avrupa devlerini peşine taktı.
24 yaşındaki sol bek, performansıyla sarı-lacivertlilerin en önemli oyuncuları arasında yer alıyor.
Bu sezon 19 resmi maçta sahaya çıkan genç oyuncu, 1 gol ve 3 asistlik katkı verdi.
Savunmada ve hücumda iyi bir grafik yakalayan Ferdi Kadıoğlu, teknik direktör İsmail Kartal'ın ilk 11'deki vazgeçilmezlerinden...
Taraftarın da sevgilisi konumundaki Ferdi Kadıoğlu'nun talipleri her geçen gün artıyor.
Yıldız oyuncuya son talip Almanya Bundesliga'dan çıktı.
BORUSSIA DORTMUND PEŞİNDE!
Almanya'dan Bild'in haberine göre; Oyun kurucu bir bek arayan Borussia Dortmund, Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etmek istiyor.
Söz konusu haberde; Alman devinin, sezonun ikinci yarısından önce hamle yapmak istediği kaydedildi.
Ferdi Kadıoğlu'nun oyun stilinin Dortmund'un aradığı profile oldukça uygun olduğu ifade edildi.
BONSERVİS BEDELİ 30 MİLYON EURO!
Söz konusu habere göre; Fenerbahçe, yıldız futbolcu için 30 milyon euro'luk bir bonservis bedeli belirledi.
Sarı-lacivertlilerin bu talebinin şu an için Dortmund'a fazla geldiği öne sürüldü.
Ancak yıllık 9 milyon euro kazanan Thomas Meunier'in takımdan ayrılması durumunda bütçenin açılacağı ve Dortmund'un elinin rahatlayacağının altı çizildi.
Meunier'in ayrılığı sonrası Dortmund'un Fenerbahçe'nin taleplerini karşılayabileceği bildirildi.