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TRANSFER HABERİ: Borussia Dortmund'dan Ferdi Kadıoğlu bombası! Bonservisi belli oldu

Son dakika spor haberi: Transferde Avrupa'dan birçok takımın radarında olan Ferdi Kadıoğlu'na son olarak Almanya Bundesliga devi Borussia Dortmund talip oldu. Ocak ayında genç yıldızı kadrosuna katmak isteyen sarı-siyahlıların hamle hazırlığında olduğu belirtildi. Dortmun'un transfer listesine aldığı Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'nin istediği bonservis bedeli belli oldu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2023 Pazartesi 17:15 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2023 Pazartesi 18:34
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BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Borussia Dortmund'dan Ferdi Kadıoğlu bombası! Bonservisi belli oldu

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, transferde Avrupa devlerini peşine taktı.

TRANSFER HABERİ: Borussia Dortmund'dan Ferdi Kadıoğlu bombası! Bonservisi belli oldu

24 yaşındaki sol bek, performansıyla sarı-lacivertlilerin en önemli oyuncuları arasında yer alıyor.

TRANSFER HABERİ: Borussia Dortmund'dan Ferdi Kadıoğlu bombası! Bonservisi belli oldu

Bu sezon 19 resmi maçta sahaya çıkan genç oyuncu, 1 gol ve 3 asistlik katkı verdi.

TRANSFER HABERİ: Borussia Dortmund'dan Ferdi Kadıoğlu bombası! Bonservisi belli oldu

Savunmada ve hücumda iyi bir grafik yakalayan Ferdi Kadıoğlu, teknik direktör İsmail Kartal'ın ilk 11'deki vazgeçilmezlerinden...

TRANSFER HABERİ: Borussia Dortmund'dan Ferdi Kadıoğlu bombası! Bonservisi belli oldu

Taraftarın da sevgilisi konumundaki Ferdi Kadıoğlu'nun talipleri her geçen gün artıyor.

TRANSFER HABERİ: Borussia Dortmund'dan Ferdi Kadıoğlu bombası! Bonservisi belli oldu

Yıldız oyuncuya son talip Almanya Bundesliga'dan çıktı.

TRANSFER HABERİ: Borussia Dortmund'dan Ferdi Kadıoğlu bombası! Bonservisi belli oldu

BORUSSIA DORTMUND PEŞİNDE!
Almanya'dan Bild'in haberine göre; Oyun kurucu bir bek arayan Borussia Dortmund, Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etmek istiyor.

TRANSFER HABERİ: Borussia Dortmund'dan Ferdi Kadıoğlu bombası! Bonservisi belli oldu

Söz konusu haberde; Alman devinin, sezonun ikinci yarısından önce hamle yapmak istediği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Borussia Dortmund'dan Ferdi Kadıoğlu bombası! Bonservisi belli oldu

Ferdi Kadıoğlu'nun oyun stilinin Dortmund'un aradığı profile oldukça uygun olduğu ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Borussia Dortmund'dan Ferdi Kadıoğlu bombası! Bonservisi belli oldu

BONSERVİS BEDELİ 30 MİLYON EURO!
Söz konusu habere göre; Fenerbahçe, yıldız futbolcu için 30 milyon euro'luk bir bonservis bedeli belirledi.

TRANSFER HABERİ: Borussia Dortmund'dan Ferdi Kadıoğlu bombası! Bonservisi belli oldu

Sarı-lacivertlilerin bu talebinin şu an için Dortmund'a fazla geldiği öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ: Borussia Dortmund'dan Ferdi Kadıoğlu bombası! Bonservisi belli oldu

Ancak yıllık 9 milyon euro kazanan Thomas Meunier'in takımdan ayrılması durumunda bütçenin açılacağı ve Dortmund'un elinin rahatlayacağının altı çizildi.

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