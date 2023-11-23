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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisini belirledi!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de zirvede yer alan Fenerbahçe'de, bu sezon en dikkat çekici isim Ferdi Kadıoğlu oldu. Performansıyla Avrupa'nın dev kulüplerini peşinden koşturan sarı-lacivertli futbolcu için transfer kararı verildi. (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 11:54
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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisini belirledi!

Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, performansıyla büyülemeye devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisini belirledi!

Ay-Yıldızlı formayla Almanya maçındaki iyi oyununu Galler karşısında da sürdüren milli sol beki, Borussia Dortmund, Bayern Münih ve İnter'den gözlemcilerin izlediği dış basında yer aldı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisini belirledi!

Ayrıca başarılı oyuncuyu uzun süredir Arsenal, Ajax, Milan ile Napoli'nin de uzun süredir takip ettiği biliniyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisini belirledi!

Sezon başında Arda Güler'in serbest kalma maddesinin olması dolayısıyla pazarlık şansı olmayan Fenerbahçe için bu kez durum farklı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisini belirledi!

Kariyer planlamasında Avrupa olan Ferdi'nin serbest kalma maddesinin olmaması, yönetimin elini güçlendiriyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisini belirledi!

SONRAKİ SATIŞTAN PAY

Sabah'ın haberine göre sezon sonunda dev kulüpleri birbirine düşürmesi beklenen 24 yaşındaki sol bek için 20 milyon Euro'dan az gelen her teklifin reddedilmesi kararı alındı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisini belirledi!

Ayrıca sarı-lacivertliler, geleceğinin çok parlak olduğunu düşündüğü oyuncunun sonraki satışından da pay alma hesapları yapıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisini belirledi!

Deneyimli futbolcunun sözleşmesi, Haziran 2026'da sona erecek.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisini belirledi!

DEĞERİNİ 12'YE KATLADI

Milli futbolcu, Hollanda ekibi NEC Nijmegen'den 2018 yılında 1.4 milyon Euro'ya Fenerbahçe'ye transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisini belirledi!

Ferdi Kadıoğlu, güncel piyasa değerini 17 milyon Euro'ya kadar yükseltti.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisini belirledi!

Ferdi, sarı-lacivertli ekipte 166 karşılaşmada 15 gol, 20 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisini belirledi!

24 yaşındaki oyuncu, Türk Milli Takımı'nda da 15 maçta 1 gol kaydetti.

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