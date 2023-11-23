TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisini belirledi!

Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, performansıyla büyülemeye devam ediyor.
Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, performansıyla büyülemeye devam ediyor.
Ay-Yıldızlı formayla Almanya maçındaki iyi oyununu Galler karşısında da sürdüren milli sol beki, Borussia Dortmund, Bayern Münih ve İnter'den gözlemcilerin izlediği dış basında yer aldı.
Ayrıca başarılı oyuncuyu uzun süredir Arsenal, Ajax, Milan ile Napoli'nin de uzun süredir takip ettiği biliniyor.
Sezon başında Arda Güler'in serbest kalma maddesinin olması dolayısıyla pazarlık şansı olmayan Fenerbahçe için bu kez durum farklı.
Kariyer planlamasında Avrupa olan Ferdi'nin serbest kalma maddesinin olmaması, yönetimin elini güçlendiriyor.
SONRAKİ SATIŞTAN PAY
Sabah'ın haberine göre sezon sonunda dev kulüpleri birbirine düşürmesi beklenen 24 yaşındaki sol bek için 20 milyon Euro'dan az gelen her teklifin reddedilmesi kararı alındı.
Ayrıca sarı-lacivertliler, geleceğinin çok parlak olduğunu düşündüğü oyuncunun sonraki satışından da pay alma hesapları yapıyor.
Deneyimli futbolcunun sözleşmesi, Haziran 2026'da sona erecek.
DEĞERİNİ 12'YE KATLADI
Milli futbolcu, Hollanda ekibi NEC Nijmegen'den 2018 yılında 1.4 milyon Euro'ya Fenerbahçe'ye transfer oldu.
Ferdi Kadıoğlu, güncel piyasa değerini 17 milyon Euro'ya kadar yükseltti.
Ferdi, sarı-lacivertli ekipte 166 karşılaşmada 15 gol, 20 asistlik performans sergiledi.
24 yaşındaki oyuncu, Türk Milli Takımı'nda da 15 maçta 1 gol kaydetti.
Ferdi Kadıoğlu bu sezon Fenerbahçe'de 18 resmi müsabakada forma giydi.
1533 dakika sahada kalırken 1 gol attı.
Ayrıca 3 de asist yapmayı başardı.