TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Senegalli yıldızdan müjdeli haber!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe milli araya ezeli rakibi Galatasaray'ın önünde lider olarak girdi.
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe milli araya ezeli rakibi Galatasaray'ın önünde lider olarak girdi.
Kanarya yeni sezona İsmail Kartal önderliğinde etkili bir başlangıç yapsa da son maçlarda alınan olumsuz skorlar sarı-lacivertli camiayı düşündürüyor.
Fenerbahçe'de diğer yandan takımdaki sakat oyuncu sayısının fazlalığı teknik direktör İsmail Kartal'ı endişelendiriyor.
Bu anlamda Kanarya'da yönetim devre arası transfer dönemi öncesi kolları sıvadı.
Fenerbahçe'de gündeme sürpriz isimler ise gelmeye devam ediyor.
Ara transfer için ön libero arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de adaylardan Pape Gueye ön plana çıktı.
Sarı-lacivertli ekip Marsilya'da kadro dışı olan Senegalli yıldızın menajeriyle temasa geçerek oyuncunun durumunu sordu.
Görüşme olumlu geçti. Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 24 yaşında, 1.89 metre boyundaki Gueye'yi ocak ayında uygun bir rakama kadrosuna katmayı hedefliyor.
Geçen sezon Sevilla'da kiralık oynayan Gueye, Senegal Milli Takımı'nda 17 kez forma giydi.
PAPE-GUEYE KİMDİR?
24 yaşındaki Pape-Gueye futbola Fransa'nın Le Havre'nin altyapısında başladı.
Ardından Le Havre takımının A seviyesine yükseldi.
Oyuncunun bir sonraki durağu ise Marsilya oldu.
Pape-Gueye, Marsilya'dan ise İspanyol ekibi Sevilla'ya kiralandı.
Şimdilerde kulübü Marsilya'ya dönen oyuncuyla Süper Lig devlerinden Fenerbahçe yakından ilgileniyor.