Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Senegalli yıldızdan müjdeli haber!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Senegalli yıldızdan müjdeli haber!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin son olarak transferde ilgilendiği Senegalli o yıldızdan müjdeli haber geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Senegalli yıldızdan müjdeli haber!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe milli araya ezeli rakibi Galatasaray'ın önünde lider olarak girdi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Senegalli yıldızdan müjdeli haber!

Kanarya yeni sezona İsmail Kartal önderliğinde etkili bir başlangıç yapsa da son maçlarda alınan olumsuz skorlar sarı-lacivertli camiayı düşündürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Senegalli yıldızdan müjdeli haber!

Fenerbahçe'de diğer yandan takımdaki sakat oyuncu sayısının fazlalığı teknik direktör İsmail Kartal'ı endişelendiriyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Senegalli yıldızdan müjdeli haber!

Bu anlamda Kanarya'da yönetim devre arası transfer dönemi öncesi kolları sıvadı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Senegalli yıldızdan müjdeli haber!

Fenerbahçe'de gündeme sürpriz isimler ise gelmeye devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Senegalli yıldızdan müjdeli haber!

Ara transfer için ön libero arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de adaylardan Pape Gueye ön plana çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Senegalli yıldızdan müjdeli haber!

Sarı-lacivertli ekip Marsilya'da kadro dışı olan Senegalli yıldızın menajeriyle temasa geçerek oyuncunun durumunu sordu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Senegalli yıldızdan müjdeli haber!

Görüşme olumlu geçti. Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 24 yaşında, 1.89 metre boyundaki Gueye'yi ocak ayında uygun bir rakama kadrosuna katmayı hedefliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Senegalli yıldızdan müjdeli haber!

Geçen sezon Sevilla'da kiralık oynayan Gueye, Senegal Milli Takımı'nda 17 kez forma giydi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Senegalli yıldızdan müjdeli haber!

PAPE-GUEYE KİMDİR?

24 yaşındaki Pape-Gueye futbola Fransa'nın Le Havre'nin altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Senegalli yıldızdan müjdeli haber!

Ardından Le Havre takımının A seviyesine yükseldi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Senegalli yıldızdan müjdeli haber!

Oyuncunun bir sonraki durağu ise Marsilya oldu.

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