Haberler Fenerbahçe Arda Güler'in büyük pişmanlığı! "Keşke Fenerbahçe'de kalsaydım"

Arda Güler'in büyük pişmanlığı! "Keşke Fenerbahçe'de kalsaydım"

Son dakika spor haberi: Real Madrid'e transferi büyük yankı uyandıran Arda Güler, yeni takımıyla henüz resmi maça çıkamadı. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle formasından uzak kalan genç yıldız, İspanya'ya uyum konusunda da zor günler yaşıyor. Yaşananlar sonrası ağlayan ve geleceğini yeniden düşünen Arda Güler'in Fenerbahçe'den ayrıldığı için pişmanlık duyduğu iddia edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 19:27
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BURAK ŞENTÜRK
Arda Güler'in büyük pişmanlığı! "Keşke Fenerbahçe'de kalsaydım"

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan A Milli yıldızımız Arda Güler, İspanya'da zor günler geçiriyor.

Arda Güler'in büyük pişmanlığı! "Keşke Fenerbahçe'de kalsaydım"

Sarı-lacivertlilerde sergilediği futbolla dikkat çeken 18 yaşındaki oyuncu, yaz transfer döneminde Real Madrid ile 6 yıllık sözleşme imzaladı.

Arda Güler'in büyük pişmanlığı! "Keşke Fenerbahçe'de kalsaydım"

Net 20 milyon euro bonservis bedeli ödenmesi kararlaştırılan Arda Güler'in sözleşmesinde 10 milyon euro'luk performansa bağlı bonus maddesi yer alıyor.

Arda Güler'in büyük pişmanlığı! "Keşke Fenerbahçe'de kalsaydım"

Öte yandan yıldız futbolcunun başka bir kulübe transfer olması durumunda Real Madrid'in kazanacağı bonservis bedelinin yüzde 20'si de Fenerbahçe'ye ödenecek.

Arda Güler'in büyük pişmanlığı! "Keşke Fenerbahçe'de kalsaydım"

İspanyol devine transferi büyük yankı uyandıran Arda Güler, yaşadığı üst üste sakatlıklar nedeniyle sahalardan uzak kaldı.

Arda Güler'in büyük pişmanlığı! "Keşke Fenerbahçe'de kalsaydım"

Real Madrid ile henüz resmi maçta forma giyemeyen genç oyuncu, sahalara geri dönmek için büyük çaba sarf ediyor.

Arda Güler'in büyük pişmanlığı! "Keşke Fenerbahçe'de kalsaydım"

İLK SAKATLIK ABD KAMPINDA YAŞANDI!
Defensa Central'in haberine göre; Arda Güler, yaşadığı üst üste sakatlıklara rağmen Real Madrid'deki en üzücü günlerini Real Madrid'in Los Angeles kampında yaşadı.

Arda Güler'in büyük pişmanlığı! "Keşke Fenerbahçe'de kalsaydım"

TRANSFERİN BASKISINI HİSSETTİ!
Real Madrid'e transfer olmanın baskısının yanı sıra kampta yaşadığı sakatlık ve oyuncunun hiç İspanyolca bilmemesi sebebiyle fazla iletişim kuramaması, Arda'nın psikolojik olarak sorun yaşamasına yol açtı.

Arda Güler'in büyük pişmanlığı! "Keşke Fenerbahçe'de kalsaydım"

ANTRENMANLARDA HERKESİ HAYRAN BIRAKTI!
İlk antrenmanlarda sergilediği performansla herkesi kendine hayran bırakan Arda Güler'in asıl yaşadığı sorunlar idman sonrası dinlenmeye geçtiğinde başladı.

Arda Güler'in büyük pişmanlığı! "Keşke Fenerbahçe'de kalsaydım"

REAL MADRID OYUNCULARI DESTEKLEDİ!
İsponyol devinde forma giyen tecrübeli futbolcular, durumu fark eder etmez genç oyuncuyla ilgilendi ve desteklerini hissettirdi.

Arda Güler'in büyük pişmanlığı! "Keşke Fenerbahçe'de kalsaydım"

"KEŞKE FENERBAHÇE'DE KALSAYDIM"
Yaşananların ardından Arda Güler'in zaman zaman 'Keşke çok sevdiğim Fenerbahçe'de kalsaydım' fikrine kapıldığı ifade edildi.

Arda Güler'in büyük pişmanlığı! "Keşke Fenerbahçe'de kalsaydım"

REAL MADRID'İN GÜVENİ TAM!
İspanyol kulübünün tüm bu yaşananlara rağmen Arda Güler'e güvenmeye devam ettiği aktarıldı.

Arda Güler'in büyük pişmanlığı! "Keşke Fenerbahçe'de kalsaydım"

Arda Güler'in soyunma odasında arkadaş edinmeye başladığı ve yavaş yavaş ülkeye ve İspanyolca'ya uyum sağlamaya gayret ettiği kaydedildi.

Arda Güler'in büyük pişmanlığı! "Keşke Fenerbahçe'de kalsaydım"

ARDA GÜLER'E VALVERDE ÖRNEĞİ!
Federico Valverde'nin de Real Madrid'e transfer olduğu ilk zamanlarda benzer sorunlar yaşadığı belirtilen haberde; Zaman geçtikçe olgunlaşarak durumu idare edecek düzeye geldiğinin altı çizildi.

Arda Güler'in büyük pişmanlığı! "Keşke Fenerbahçe'de kalsaydım"

Valverde gibi Arda'nın da kulübe büyük katkı sağlayacağına inanıldığı belirtildi.

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