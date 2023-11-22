Arda Güler'in büyük pişmanlığı! "Keşke Fenerbahçe'de kalsaydım"

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan A Milli yıldızımız Arda Güler, İspanya'da zor günler geçiriyor.
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan A Milli yıldızımız Arda Güler, İspanya'da zor günler geçiriyor.
Sarı-lacivertlilerde sergilediği futbolla dikkat çeken 18 yaşındaki oyuncu, yaz transfer döneminde Real Madrid ile 6 yıllık sözleşme imzaladı.
Net 20 milyon euro bonservis bedeli ödenmesi kararlaştırılan Arda Güler'in sözleşmesinde 10 milyon euro'luk performansa bağlı bonus maddesi yer alıyor.
Öte yandan yıldız futbolcunun başka bir kulübe transfer olması durumunda Real Madrid'in kazanacağı bonservis bedelinin yüzde 20'si de Fenerbahçe'ye ödenecek.
İspanyol devine transferi büyük yankı uyandıran Arda Güler, yaşadığı üst üste sakatlıklar nedeniyle sahalardan uzak kaldı.
Real Madrid ile henüz resmi maçta forma giyemeyen genç oyuncu, sahalara geri dönmek için büyük çaba sarf ediyor.
İLK SAKATLIK ABD KAMPINDA YAŞANDI!
Defensa Central'in haberine göre; Arda Güler, yaşadığı üst üste sakatlıklara rağmen Real Madrid'deki en üzücü günlerini Real Madrid'in Los Angeles kampında yaşadı.
TRANSFERİN BASKISINI HİSSETTİ!
Real Madrid'e transfer olmanın baskısının yanı sıra kampta yaşadığı sakatlık ve oyuncunun hiç İspanyolca bilmemesi sebebiyle fazla iletişim kuramaması, Arda'nın psikolojik olarak sorun yaşamasına yol açtı.
ANTRENMANLARDA HERKESİ HAYRAN BIRAKTI!
İlk antrenmanlarda sergilediği performansla herkesi kendine hayran bırakan Arda Güler'in asıl yaşadığı sorunlar idman sonrası dinlenmeye geçtiğinde başladı.
REAL MADRID OYUNCULARI DESTEKLEDİ!
İsponyol devinde forma giyen tecrübeli futbolcular, durumu fark eder etmez genç oyuncuyla ilgilendi ve desteklerini hissettirdi.
"KEŞKE FENERBAHÇE'DE KALSAYDIM"
Yaşananların ardından Arda Güler'in zaman zaman 'Keşke çok sevdiğim Fenerbahçe'de kalsaydım' fikrine kapıldığı ifade edildi.
REAL MADRID'İN GÜVENİ TAM!
İspanyol kulübünün tüm bu yaşananlara rağmen Arda Güler'e güvenmeye devam ettiği aktarıldı.
Arda Güler'in soyunma odasında arkadaş edinmeye başladığı ve yavaş yavaş ülkeye ve İspanyolca'ya uyum sağlamaya gayret ettiği kaydedildi.
ARDA GÜLER'E VALVERDE ÖRNEĞİ!
Federico Valverde'nin de Real Madrid'e transfer olduğu ilk zamanlarda benzer sorunlar yaşadığı belirtilen haberde; Zaman geçtikçe olgunlaşarak durumu idare edecek düzeye geldiğinin altı çizildi.
Valverde gibi Arda'nın da kulübe büyük katkı sağlayacağına inanıldığı belirtildi.