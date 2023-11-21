Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Salih Özcan savaşı! İşte istenen rakam

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Salih Özcan savaşı! İşte istenen rakam

Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte takviye çalışmalarını yapan Fenerbahçe ve Galatasaray Salih Özcan için yeniden karşı karşıya geldi. Ezeli rakipler milli oyuncu için tüm şartlarını zorlarken Salih Özcan'ın bonservis bedeli belirlendi. İşte Borussia Dortmund'un istediği ücret... | TRANSFER HABERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 20:54
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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Salih Özcan savaşı! İşte istenen rakam

Devre arası transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala takımlar çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Salih Özcan savaşı! İşte istenen rakam

Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray, orta sahaya takviye yapmak için kolları sıvadı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Salih Özcan savaşı! İşte istenen rakam

İki kulübün de yerli bir ismi transfer etmek istediği biliniyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Salih Özcan savaşı! İşte istenen rakam

Orta sahaya transfer yapmak isteyen İstanbul devleri, milli oyuncu için görüşmelerini sürdürüyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Salih Özcan savaşı! İşte istenen rakam

25 yaşındaki orta saha, milli takım performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Salih Özcan savaşı! İşte istenen rakam

Alman basını ise Salih transferinde bombayı patlattı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Salih Özcan savaşı! İşte istenen rakam

Aspor.com.tr editörü Ali Genç'in Bild'den derlediği habere göre Borussia Dortmund'un milli futbolcu için istediği bonservis belli oldu.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Salih Özcan savaşı! İşte istenen rakam

Haberde Alman devinin yıldız oyuncu için 5 milyon euro talep ettiği ifade edildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Salih Özcan savaşı! İşte istenen rakam

SALİH ÖZCAN KİMDİR?

Salih Özcan, 11 Ocak 1998'de Almanya Köln'de dünyaya geldi. Futbola West Köln altyapısında başladı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Salih Özcan savaşı! İşte istenen rakam

2016 yazında A takıma yükselen Salih Özcan, 2022 yazında 5 milyon Euro bonservisle Borussia Dortmund'a transfer oldu.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Salih Özcan savaşı! İşte istenen rakam

25 yaşındaki futbolcunun Dortmund'la 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Salih Özcan savaşı! İşte istenen rakam

Milli yıldızın güncel piyasa değeri ise 13 milyon Euro...

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