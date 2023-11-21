Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Salih Özcan savaşı! İşte istenen rakam

Devre arası transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala takımlar çalışmalarını sürdürüyor.
Devre arası transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala takımlar çalışmalarını sürdürüyor.
Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray, orta sahaya takviye yapmak için kolları sıvadı.
İki kulübün de yerli bir ismi transfer etmek istediği biliniyor.
Fenerbahçe ve Galatasaray bugüne kadar birçok kez transfer savaşına girdi.
Yaz transfer döneminde iki dev kulüp Fred, Wilfried Zaha ve Tete ile birbirlerine çalım atmışlardı.
Aynı dönemde iki ekibin Salih Özcan ile ilgilendiği biliniyordu.
Orta sahaya transfer yapmak isteyen İstanbul devleri, milli oyuncu için görüşmelerini sürdürüyor.
25 yaşındaki orta saha, milli takım performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
Alman basını ise Salih transferinde bombayı patlattı.
Aspor.com.tr editörü Ali Genç'in Bild'den derlediği habere göre Borussia Dortmund'un milli futbolcu için istediği bonservis belli oldu.
Haberde Alman devinin yıldız oyuncu için 5 milyon euro talep ettiği ifade edildi.
SALİH ÖZCAN KİMDİR?
Salih Özcan, 11 Ocak 1998'de Almanya Köln'de dünyaya geldi. Futbola West Köln altyapısında başladı.
2016 yazında A takıma yükselen Salih Özcan, 2022 yazında 5 milyon Euro bonservisle Borussia Dortmund'a transfer oldu.
25 yaşındaki futbolcunun Dortmund'la 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.
Milli yıldızın güncel piyasa değeri ise 13 milyon Euro...