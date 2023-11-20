Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Timo Werner gelişmesi! İngiliz basını duyurdu

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Timo Werner gelişmesi! İngiliz basını duyurdu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'nin RB Leipzig forması giyen Timo Werner'i gündemine aldığı iddia edilmişti. İngiliz basını, 27 yaşındaki golcüyle ilgili flaş gelişmeyi duyurdu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 09:10
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Timo Werner gelişmesi! İngiliz basını duyurdu

Ligde milli araya lider giren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Timo Werner gelişmesi! İngiliz basını duyurdu

Sarı-lacivertliler, ocak ayında başlayacak transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Timo Werner gelişmesi! İngiliz basını duyurdu

Kanarya devre arasında yapacağı takviyelerle sezon sonunda şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Timo Werner gelişmesi! İngiliz basını duyurdu

Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda hareket eden Fenerbahçe'de stoper ve orta saha transferine öncelik verilirken, forvet transferi de gündeme alındı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Timo Werner gelişmesi! İngiliz basını duyurdu

Edin Dzeko transferi sonrası yedek duruma düşen Michy Batshuayi, performansıyla beklentilerin altında kaldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Timo Werner gelişmesi! İngiliz basını duyurdu

Sezon başında adı Nottingham Forest ile anılan ve İngiliz ekibine transferi son anda gerçekleşmeyen tecrübeli golcünün ara transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Timo Werner gelişmesi! İngiliz basını duyurdu

Batshuayi'nin ayrılığı sonrası golcü takviyesi yapmak isteyen Kanarya, RB Leipzig forması giyen Timo Werner'i gündemine aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Timo Werner gelişmesi! İngiliz basını duyurdu

Alman ekibinin sportif direktörü Rouven Schröder, geçtiğimiz günlerde 27 yaşındaki forvetin ayrılığına izin vereceklerini açıkladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Timo Werner gelişmesi! İngiliz basını duyurdu

Schröder, "Timo zor bir süreçten geçiyor ve biz yanındayız. Rekabetle yüzleşmek zorunda olan bir takımın parçası. Hayat her zaman güneşli değildir. Eğer kafasında başka bir şey yapma fikri varsa ona biz de destek oluruz." ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Timo Werner gelişmesi! İngiliz basını duyurdu

Alman yıldız, EURO 2024'te Milli formayı giyebilmek için düzenli oynayabileceği ve kendisini gösterebileceği bir takıma gitmek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Timo Werner gelişmesi! İngiliz basını duyurdu

Adı Fenerbahçe ile anılan ve hangi takıma transfer olacağı merak konusu olan Timo Werner'den sarı-lacivertlilere kötü haber geldi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Timo Werner gelişmesi! İngiliz basını duyurdu

3 KULÜP DAHA İSTİYOR

İngiliz basını, Werner'in ara transfer döneminde Leipzig'den ayrılacağının kesinleşmesinin ardından West Ham United, Fulham ve Crystal Palace'ın da oyuncuya talip olduğunu yazdı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Timo Werner gelişmesi! İngiliz basını duyurdu

Sezon başında sattığı Mitrovic'in yerini dolduramayan Fulham'ın Alman yıldız için teklif yapma ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Timo Werner gelişmesi! İngiliz basını duyurdu

Gol yollarında sorun yaşayan Crystal Palace'ın da Werner'i forvet adayları arasında tuttuğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Timo Werner gelişmesi! İngiliz basını duyurdu

Bu kulüpler Timo Werner'i bonservisiyle almak için masaya oturursa, oyuncuyu kiralamak isteyen Fenerbahçe'nin bu planı zora girebilir.

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