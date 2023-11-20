TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Timo Werner gelişmesi! İngiliz basını duyurdu

Ligde milli araya lider giren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Ligde milli araya lider giren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Sarı-lacivertliler, ocak ayında başlayacak transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.
Kanarya devre arasında yapacağı takviyelerle sezon sonunda şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda hareket eden Fenerbahçe'de stoper ve orta saha transferine öncelik verilirken, forvet transferi de gündeme alındı.
Edin Dzeko transferi sonrası yedek duruma düşen Michy Batshuayi, performansıyla beklentilerin altında kaldı.
Sezon başında adı Nottingham Forest ile anılan ve İngiliz ekibine transferi son anda gerçekleşmeyen tecrübeli golcünün ara transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor.
Batshuayi'nin ayrılığı sonrası golcü takviyesi yapmak isteyen Kanarya, RB Leipzig forması giyen Timo Werner'i gündemine aldı.
Alman ekibinin sportif direktörü Rouven Schröder, geçtiğimiz günlerde 27 yaşındaki forvetin ayrılığına izin vereceklerini açıkladı.
Schröder, "Timo zor bir süreçten geçiyor ve biz yanındayız. Rekabetle yüzleşmek zorunda olan bir takımın parçası. Hayat her zaman güneşli değildir. Eğer kafasında başka bir şey yapma fikri varsa ona biz de destek oluruz." ifadelerini kullandı.
Alman yıldız, EURO 2024'te Milli formayı giyebilmek için düzenli oynayabileceği ve kendisini gösterebileceği bir takıma gitmek istiyor.
Adı Fenerbahçe ile anılan ve hangi takıma transfer olacağı merak konusu olan Timo Werner'den sarı-lacivertlilere kötü haber geldi.
3 KULÜP DAHA İSTİYOR
İngiliz basını, Werner'in ara transfer döneminde Leipzig'den ayrılacağının kesinleşmesinin ardından West Ham United, Fulham ve Crystal Palace'ın da oyuncuya talip olduğunu yazdı.
Sezon başında sattığı Mitrovic'in yerini dolduramayan Fulham'ın Alman yıldız için teklif yapma ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.
Gol yollarında sorun yaşayan Crystal Palace'ın da Werner'i forvet adayları arasında tuttuğu belirtildi.
Bu kulüpler Timo Werner'i bonservisiyle almak için masaya oturursa, oyuncuyu kiralamak isteyen Fenerbahçe'nin bu planı zora girebilir.