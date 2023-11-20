TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Timo Werner gelişmesi! İngiliz basını duyurdu

Schröder, "Timo zor bir süreçten geçiyor ve biz yanındayız. Rekabetle yüzleşmek zorunda olan bir takımın parçası. Hayat her zaman güneşli değildir. Eğer kafasında başka bir şey yapma fikri varsa ona biz de destek oluruz." ifadelerini kullandı.