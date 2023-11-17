Fenerbahçe Beko'da Tarık Biberovic şoku!

Fenerbahçe Beko'da sakatlık şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertliler resmi hesabından, Tarık Biberovic'in Maccabi Playtika maçında kafa travması geçirdiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

Tarık Biberovic'in sağlık durumu hakkında bilgilendirme Oyuncumuz Tarık Biberovic, 16 Kasım Perşembe günü (dün) oynanan Maccabi Playtika maçında kafa travması geçirmiştir. Yapılan kontrollerin ardından sporcumuzun travma protokolü başlatılmıştır. Oyuncumuz bu süre zarfında forma giyemeyecektir. Tarık Biberovic'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz.