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Fenerbahçe Beko'da Tarık Biberovic şoku!

THY EuroLeague'de son olarak Maccabi Playtika ile karşılaşan Fenerbahçe Beko'da Tarık Biberovic şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertliler resmi hesabından, genç basketbolcunun kafa travması geçirdiğini açıkladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 21:32
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Fenerbahçe Beko'da Tarık Biberovic şoku!

Fenerbahçe Beko'da sakatlık şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertliler resmi hesabından, Tarık Biberovic'in Maccabi Playtika maçında kafa travması geçirdiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

Tarık Biberovic'in sağlık durumu hakkında bilgilendirme Oyuncumuz Tarık Biberovic, 16 Kasım Perşembe günü (dün) oynanan Maccabi Playtika maçında kafa travması geçirmiştir. Yapılan kontrollerin ardından sporcumuzun travma protokolü başlatılmıştır. Oyuncumuz bu süre zarfında forma giyemeyecektir. Tarık Biberovic'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz.

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