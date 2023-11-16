Sürpriz Fenerbahçe iddiası! Uruguaylı stoper için transfer teklifi

Milli araya lider olarak giren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sarı lacivertliler sezon başında çok iddialı bir takım oluşturmuştu.
Kanarya yaptığı transferlerin meyvesini de şu ana kadar yemeyi başardı.
Milli araya lider olarak giren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sarı lacivertliler sezon başında çok iddialı bir takım oluşturmuştu.
Kanarya yaptığı transferlerin meyvesini de şu ana kadar yemeyi başardı.
İsmail Kartal'ın öğrencileri hem ligde hem de Avrupa'da başarılı sonuçlar aldı.
Fenerbahçe'de gözler şimdi de ara transfere çevrilmiş durumda.
Sarı lacivertliler ocak ayında da nokta atışı hamleler yapma peşinde.
Özellikle stoperlerinin art arta sakatlanması üzerine savunmaya takviye yapma kararı alan Fenerbahçe için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Fotomaç'ın Meksika basınından derlediği habere göre Kanarya, Club America'nın 24 yaşındaki Uruguaylı stoperi Sebastian Caceres'i transfer etmek istiyor.
Meksika kulübünün bir hafta içinde F.Bahçe'ye cevap vereceği belirtilirken, Avrupa'ya açılmak isteyen Caceres'in sarı-lacivertli kulübe gelmeye hazır olduğu kaydedildi.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın kulübeyi güçlendirmek için Caceres'e onay verdiği ifade edildi.
Caceres bu sezon toplam 12 maça çıktı.
Güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2024'ün aralık ayında bitecek.
1.80 boyundaki genç stoper 4 kez de ülke milli takımında ter döktü.