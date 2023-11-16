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Sürpriz Fenerbahçe iddiası! Uruguaylı stoper için transfer teklifi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Rodrigo Becao, Alexander Djiku ve Serdar Aziz'in sakatlıkları nedeniyle stoperde sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, bu bölgeye takviye yapma kararı aldı. Öte yandan sarı-lacivertlilerle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Meksika medyası, Kanarya'nın Uruguaylı stoperle yakından ilgilendiğini yazdı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2023 Perşembe 06:50
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Sürpriz Fenerbahçe iddiası! Uruguaylı stoper için transfer teklifi

Milli araya lider olarak giren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

Sürpriz Fenerbahçe iddiası! Uruguaylı stoper için transfer teklifi

Sarı lacivertliler sezon başında çok iddialı bir takım oluşturmuştu.

Sürpriz Fenerbahçe iddiası! Uruguaylı stoper için transfer teklifi

Kanarya yaptığı transferlerin meyvesini de şu ana kadar yemeyi başardı.

Sürpriz Fenerbahçe iddiası! Uruguaylı stoper için transfer teklifi

İsmail Kartal'ın öğrencileri hem ligde hem de Avrupa'da başarılı sonuçlar aldı.

Sürpriz Fenerbahçe iddiası! Uruguaylı stoper için transfer teklifi

Fenerbahçe'de gözler şimdi de ara transfere çevrilmiş durumda.

Sürpriz Fenerbahçe iddiası! Uruguaylı stoper için transfer teklifi

Sarı lacivertliler ocak ayında da nokta atışı hamleler yapma peşinde.

Sürpriz Fenerbahçe iddiası! Uruguaylı stoper için transfer teklifi

Özellikle stoperlerinin art arta sakatlanması üzerine savunmaya takviye yapma kararı alan Fenerbahçe için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Sürpriz Fenerbahçe iddiası! Uruguaylı stoper için transfer teklifi

Fotomaç'ın Meksika basınından derlediği habere göre Kanarya, Club America'nın 24 yaşındaki Uruguaylı stoperi Sebastian Caceres'i transfer etmek istiyor.

Sürpriz Fenerbahçe iddiası! Uruguaylı stoper için transfer teklifi

Meksika kulübünün bir hafta içinde F.Bahçe'ye cevap vereceği belirtilirken, Avrupa'ya açılmak isteyen Caceres'in sarı-lacivertli kulübe gelmeye hazır olduğu kaydedildi.

Sürpriz Fenerbahçe iddiası! Uruguaylı stoper için transfer teklifi

Teknik direktör İsmail Kartal'ın kulübeyi güçlendirmek için Caceres'e onay verdiği ifade edildi.

Sürpriz Fenerbahçe iddiası! Uruguaylı stoper için transfer teklifi

Caceres bu sezon toplam 12 maça çıktı.

Sürpriz Fenerbahçe iddiası! Uruguaylı stoper için transfer teklifi

Güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2024'ün aralık ayında bitecek.

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