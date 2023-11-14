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Sokak kavgası mı futbol maçı mı?

Fenerbahçe, Adana Demirspor maçında Oosterwolde'nin yerde kaldığı pozisyonda Rodrigues'in kırmızı kart görmemesine tepki gösterdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 06:50
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Sokak kavgası mı futbol maçı mı?

Fenerbahçe, Adana Demirspor maçında Oosterwolde'nin yerde kaldığı pozisyonda Rodrigues'in kırmızı kart görmemesine tepki gösterdi. 'Sokak kavgası mı futbol maçı mı?' başlıklı bildiride, "Yine garip bir hakem kararına maruz kaldık. Hakem kararlarının, hatalı tanımının çok ötesinde olmasını sorgulamamız normal değil mi? Maçın hakeminin, yan hakemin ve 4. hakemin pozisyonu göremediğini bir şekilde kabul etsek dahi VAR'ın hiçbir adım atmamasını nasıl karşılamalıyız? Giderek artan ve tamamen lig yarışını etkileyen bu yanlış kararların maç maç yoğunlaşmasının sorumluluğunu alacak bir kurum ya da kişi var mıdır?" ifadeleri kullanıldı. "Durumun daha net anlaşılması için; Türk futbolu adına konuşan, yazan, çizen, izleyen ve GÖ- REBİLEN taraflı tarafsız herkesin ortak noktada buluştuğu pozisyona dair yorumları, "GÖRMEYENLERİN" bilgi ve dikkatine sunuyoruz" diyerek yorumcuların pozisyonla ilgili söyledikleri paylaşıldı.

ORTAK GÖRÜŞ KIRMIZI KART

Erman Toroğlu: Halil Umut Meler'in kıyağını da unutmayın, resmen pansuman yaptı.

Ender Bilgin: Oosterwolde'ye yapılan hareket resmen künde.

Ahmet Çakar: Oosterwolde'nin pozisyonunu 6 göz görüyor. Bu hareket en az 6 aydan başlar.

Fırat Aydınus: Kavga ayırırken boynunun tutulduğuna şahit oldunuz mu? Rodrigues'in hareketi çok net kırmızı kart olmalıydı.

Bahattin Duran: Sokak kavgasına çevirdiler. Rodrigues'in eli Oosterwolde'nin gırtlağında. Kırmızı kart olmamasına inanamıyorum.

Bülent Yıldırım: Artık bu futbol değil, bu kavga. Oosterwolde nefes alamadı. Rodrigues %100 kırmızı kart görmeliydi.

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