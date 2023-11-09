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Fenerbahçeli taraftarlar Anıtkabir’i ziyaret etti

Fenerbahçe taraftar grupları 1907 Fenerbahçe Derneği ile 1907 ÜNİFEB, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 85. yıl dönümü sebebiyle Anıtkabir’i ziyaret etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2023 Perşembe 18:30
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Fenerbahçeli taraftarlar Anıtkabir’i ziyaret etti

Cumhuriyetin 100. kuruluş yılı olması sebebiyle Anıtkabir'i ziyaret eden 1907 Fenerbahçe Derneği ve 1907 ÜNİFEB ile Türkiye'nin dört bir yanından gelen 3 bin 500 öğrenci, vefatının 85. yıldönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti. Aslanlı yoldan yürüyerek mozoleye çiçek bırakan sarı-lacivertli taraftarlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulundu. Fenerbahçe taraftarı, Ata'nın huzuruna çıkılmasının ardından Anıtkabir Komutanlığı'nı da ziyaret etti.

Taraftar grubunun yönetim kurulu başkanı Rıfat Perahya, "Büyük Atatürk, sporun ve Türk gençliğinin simgesi olan Fenerbahçe ile bu renklere gönül veren milyonlarca taraftarı olan bizler, senin ilke ve inkılaplarının yılmaz takipçisi, en büyük mirasın olan Cumhuriyetin güçlü bekçileriyiz" şeklinde konuştu.

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