İsmail Kartal'ın kozu Kadıköy

Süper Lig'e 10'da 10'la başlayarak tarih yazan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, yarın oynanacak olan Trabzonspor derbisi öncesi öncesinde kadrosunu büyük ölçüde belirledi. Takımdaki sakatlıklara rağmen bunu bir problem olarak görmeyen tecrübeli çalıştırıcı, takımına güveniyor. Becao ve Djiku'nun yokluğunda savunmanın göbeğinde Samet Akaydin ile Jayden Oosterwolde'ye forma verecek olan İsmail Kartal, Fred'in yerine ise Zajc'ı ya da Crespo'yu sahaya sürecek.

Kartal, bu konudaki son kararını ise; bugünkü taktik idmandan sonra verecek. Tecrübeli çalıştırıcı, ileriuçtaki dörtlüyü de bozmayacak. Cengiz Ünder ise sakatlıktan çıktığı için bu maçta riske edilmeyecek. Öğrencilerine güveni tam olan 62 yaşındaki teknik adamın aynı zamanda en büyük kozu da taraftarı... Keza ezeli rakibine evinde en son 1997'de mağlup olan Fenerbahçe, o günden bu zamana tam 26 yıldır ligde Trabzonspor'a kaybetmiyor. Hedef; hem bu seriyi sürdürmek hem de liderliği devam ettirmek.