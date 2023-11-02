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Fenerbahçe Trabzonspor derbisinin hazırlıklarına devam etti

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Ligin 11. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe, zorlu maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2023 Perşembe 14:53
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Fenerbahçe Trabzonspor derbisinin hazırlıklarına devam etti

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 4 Kasım Cumartesi günü Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, 3 grup halinde çabukluk çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik ve bireysel çalışmayla tamamlandı. Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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