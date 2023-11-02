Haberler Fenerbahçe Ajax efsanesi Aron Winter'den Tadic itirafı! "Onun gibisi yok..."

Ajax efsanesi Aron Winter'den Tadic itirafı! "Onun gibisi yok..."

Hollanda'da zor günler geçiren ve ligin dibine demir atan Ajax, eski yıldızı Dusan Tadic'i arıyor. Kırmızı-beyazlı takımın efsanesi Aron Winter, Fenerbahçeli yıldız hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2023 Perşembe 17:08
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Ajax efsanesi Aron Winter'den Tadic itirafı! "Onun gibisi yok..."

Fenerbahçe, ligde ve Avrupa'da yoluna kayıpsız devam ediyor.

Ajax efsanesi Aron Winter'den Tadic itirafı! "Onun gibisi yok..."

Teknik direktör İsmail Kartal ile birlikte yeni bir kadro kuran sarı-lacivertliler, oynadığı 19 maçın 19'unu da kazandı.

Ajax efsanesi Aron Winter'den Tadic itirafı! "Onun gibisi yok..."

Yaz transfer döneminde birçok yıldız ismi kadrosuna katan Kanarya, transferlerden maksimum verimi alıyor.

Ajax efsanesi Aron Winter'den Tadic itirafı! "Onun gibisi yok..."

Fenerbahçe'nin dolu dizgin ilerleyişinde yeni yıldızların katkısı büyük.

Ajax efsanesi Aron Winter'den Tadic itirafı! "Onun gibisi yok..."

Sarı-lacivertlilerin en gözde isimlerinden birisi Ajax ile sözleşmesi sona erdikten sonra bedelsiz transfer edilen Dusan Tadic.

Ajax efsanesi Aron Winter'den Tadic itirafı! "Onun gibisi yok..."

AJAX DİBE VURDU
Hollanda ekibinde unutulmaz yıllar geçiren Tadic, eski kulübünde mumla aranıyor.

Ajax efsanesi Aron Winter'den Tadic itirafı! "Onun gibisi yok..."

Ajax, Eredevisie ve UEFA Avrupa Ligi'nde zor günler geçiriyor.

Ajax efsanesi Aron Winter'den Tadic itirafı! "Onun gibisi yok..."

Ligde oynanan 8 maçta sadece 1 galibiyet alabilen kırmızı-beyazlılar, 5 mağlubiyet ve 2 beraberlikle ligin dibine demir attı.

Ajax efsanesi Aron Winter'den Tadic itirafı! "Onun gibisi yok..."

UEFA Avrupa Ligi'nde ise 3 maçta 2 beraberlik alabilen Ajax, 2 punla son sırada yer alıyor.

Ajax efsanesi Aron Winter'den Tadic itirafı! "Onun gibisi yok..."

Kötü sonuçlarından ardından Maurice Stejin'i gönderen Hollanda ekibi, takımın başına John van't Schip'i getirdi.

Ajax efsanesi Aron Winter'den Tadic itirafı! "Onun gibisi yok..."

Ajax efsanesi Aron Winter, eski takım arkadaşı John van't Schip'in göreve gelmesini değerlendirdi.

Ajax efsanesi Aron Winter'den Tadic itirafı! "Onun gibisi yok..."

WİNTER SCHİP'E İNANIYOR
Winter, "Artık işlerin iyi gideceğine inanıyorum. Van't Schip tüm çocuklara yeniden güven verecektir. Onu Ajax'ın teknik direktörü olarak görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Schip, Johan Cruyff'un felsefesine göre çalışıyor. Kadroda birkaç yıl önceki kadar iyi futbol oynayacak kalite yok. Ancak önemli olan her zaman futbol oynamaya çalışmak" dedi.

Ajax efsanesi Aron Winter'den Tadic itirafı! "Onun gibisi yok..."

"TADIC GİBİ LİDER YOK"
Ajax'taki eksikler hakkında da konuşan Aron Winter, "John önümüzdeki kış transfer dönemi için taleplerini söyleyecektir. Savunmada kesinlikle takviyeye ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Ancak Ajax'ın orta sahada da eksik oyuncuları var. Dusan Tadic, Davy Klaassen ve Daley Blind gibi gerçek liderler ve kişilikler de şu anda Ajax'ta yok" ifadelerini kullandı.

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