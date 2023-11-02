Ajax efsanesi Aron Winter'den Tadic itirafı! "Onun gibisi yok..."

"TADIC GİBİ LİDER YOK"

Ajax'taki eksikler hakkında da konuşan Aron Winter, "John önümüzdeki kış transfer dönemi için taleplerini söyleyecektir. Savunmada kesinlikle takviyeye ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Ancak Ajax'ın orta sahada da eksik oyuncuları var. Dusan Tadic, Davy Klaassen ve Daley Blind gibi gerçek liderler ve kişilikler de şu anda Ajax'ta yok" ifadelerini kullandı.