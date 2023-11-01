FENERBAHÇE HABERLERİ - Flaş Crespo kararı! Devre arasında...

Sezona harika bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de transfer operasyonları sürüyor.
Sezona harika bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de transfer operasyonları sürüyor.
Sarı-lacivertliler iç transferde sözleşme yenilediği Miguel Crespo ile ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar...
Fenerbahçe, Miguel Crespo ile geçtiğimiz günlerde yeni kontrat imzaladı.
Sözleşmesinin son yılına giren Miguel Crespo ile 1 yıllık yeni kontrat imzalanırken, Portekizli orta sahanın 500 bin euro'luk ücreti 1 milyon euro'ya çıktı.
Sarı-lacivertlilerde devre arası transfer dönemiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe yönetimi, resmi teklifle gelen kulübe kolaylık sağlama kararı aldı.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın da Crespo'ya teklif gelmesi durumunda satışına onay verdiği gelen haberler arasında.
Crespo'yu Portekiz, Alman ve Fransız takımları yakından takip ediyor.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 8 maça çıkan Crespo, bu karşılaşmalarda 1 gole imzasını attı.
MIGUEL CRESPO KİMDİR?
11 Eylül 1996 tarihinde Fransa'nın Lyon kentinde dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Barroselas altyapısında başladı.
Sırasıyla Feirense, Neves, Merelinense, Braga ve Estoril formaları giydi.
2021 yılında Estoril'den Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euro karşılığında transfer oldu.
Portekiz ve Fransa pasaportu da bulunan Crespo, orta sahada görev yapıyor.
27 yaşındaki yıldız futbolcu ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Crespo'nun güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro...