Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Flaş Crespo kararı! Devre arasında...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Flaş Crespo kararı! Devre arasında...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde sözleşme uzattığı Portekizli futbolcusu Miguel Crespo ile ilgili flaş bir karar aldı. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2023 Çarşamba 09:45
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Flaş Crespo kararı! Devre arasında...

Sezona harika bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de transfer operasyonları sürüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Flaş Crespo kararı! Devre arasında...

Sarı-lacivertliler iç transferde sözleşme yenilediği Miguel Crespo ile ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Flaş Crespo kararı! Devre arasında...

Fenerbahçe, Miguel Crespo ile geçtiğimiz günlerde yeni kontrat imzaladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Flaş Crespo kararı! Devre arasında...

Sözleşmesinin son yılına giren Miguel Crespo ile 1 yıllık yeni kontrat imzalanırken, Portekizli orta sahanın 500 bin euro'luk ücreti 1 milyon euro'ya çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Flaş Crespo kararı! Devre arasında...

Sarı-lacivertlilerde devre arası transfer dönemiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Flaş Crespo kararı! Devre arasında...

Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe yönetimi, resmi teklifle gelen kulübe kolaylık sağlama kararı aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Flaş Crespo kararı! Devre arasında...

Teknik direktör İsmail Kartal'ın da Crespo'ya teklif gelmesi durumunda satışına onay verdiği gelen haberler arasında.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Flaş Crespo kararı! Devre arasında...

Crespo'yu Portekiz, Alman ve Fransız takımları yakından takip ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Flaş Crespo kararı! Devre arasında...

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 8 maça çıkan Crespo, bu karşılaşmalarda 1 gole imzasını attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Flaş Crespo kararı! Devre arasında...

MIGUEL CRESPO KİMDİR?

11 Eylül 1996 tarihinde Fransa'nın Lyon kentinde dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Flaş Crespo kararı! Devre arasında...

Profesyonel futbol kariyerine Barroselas altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Flaş Crespo kararı! Devre arasında...

Sırasıyla Feirense, Neves, Merelinense, Braga ve Estoril formaları giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Flaş Crespo kararı! Devre arasında...

2021 yılında Estoril'den Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euro karşılığında transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Flaş Crespo kararı! Devre arasında...

Portekiz ve Fransa pasaportu da bulunan Crespo, orta sahada görev yapıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Flaş Crespo kararı! Devre arasında...

27 yaşındaki yıldız futbolcu ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

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