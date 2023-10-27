Edin Dzeko'dan 'Yurtta barış dünyada barış' paylaşımı

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü futbolcularından Edin Dzeko sarı lacivertli ekibin, 'Sonsuz dek Cumhuriyet' burs adımına katıldı. Dzeko yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'nin bir spor kulübünün ötesinde olduğunu yaşayarak gördüm! Bu anlamlı adımın ben de parçası oluyorum. Kahraman şehir Kahramanmaraş'ta bir çocuk da ben okutacağım. Sonsuza dek Cumhuriyet!" ifadelerini kullandı.

Boşnak futbolcu, Ludogorets maçı sonrası çektirdiği fotoğrafla da dünyaya 'barış' mesajı gönderdi. Dzeko'nun çocuklarla çektirdiği fotoğrafta arkada İngilizce olarak yazan, "Yurtta barış, dünyada barış." (Mustafa Kemal Atatürk) sözü dikkat çekti.

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