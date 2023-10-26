İşte Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki grubunda puan durumu!

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrua Konferans Ligi H Grubu 3. maçında Ludogorest'i 3-1 mağlup etti.
Sarı lacivertlilerin galibiyeti getiren gollerini, Michy Batshuayi ve Zajc(2) kaydetti.
Sarı lacivertliler grupta 3'te 3 yaparak puanını 9'a yükseltti.
H grubundaki diğer karşılaşmada ise Spartak Trnava ile Nordsjaelland karşı karşıya geldi.
Danimarka ekibi Nordsjaelland karşılaşmayı 2-0 kazandı.
İŞTE H GRUBU PUAN DURUMU
1. FENERBAHÇE 9 PUAN
2. Nordsjaelland 6 PUAN
3. Ludogorets 3 PUAN
4. Spartak Trnava 0 PUAN