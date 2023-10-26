Haberler Fenerbahçe İşte Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki grubunda puan durumu!

İşte Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki grubunda puan durumu!

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrua Konferans Ligi H Grubu 3. maçında Ludogorest ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler rakibini 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. İşte bu maçın ardından sarı lacivertlilerin grubunda güncel puan durumu...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2023 Perşembe 21:48 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2023 Perşembe 23:56
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İşte Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki grubunda puan durumu!

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrua Konferans Ligi H Grubu 3. maçında Ludogorest'i 3-1 mağlup etti.

Sarı lacivertlilerin galibiyeti getiren gollerini, Michy Batshuayi ve Zajc(2) kaydetti.

Sarı lacivertliler grupta 3'te 3 yaparak puanını 9'a yükseltti.

H grubundaki diğer karşılaşmada ise Spartak Trnava ile Nordsjaelland karşı karşıya geldi.

Danimarka ekibi Nordsjaelland karşılaşmayı 2-0 kazandı.

İŞTE H GRUBU PUAN DURUMU

1. FENERBAHÇE 9 PUAN

2. Nordsjaelland 6 PUAN

3. Ludogorets 3 PUAN

4. Spartak Trnava 0 PUAN

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