İşte Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki grubunda puan durumu!

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrua Konferans Ligi H Grubu 3. maçında Ludogorest'i 3-1 mağlup etti.

Sarı lacivertlilerin galibiyeti getiren gollerini, Michy Batshuayi ve Zajc(2) kaydetti.

Sarı lacivertliler grupta 3'te 3 yaparak puanını 9'a yükseltti.

H grubundaki diğer karşılaşmada ise Spartak Trnava ile Nordsjaelland karşı karşıya geldi.

Danimarka ekibi Nordsjaelland karşılaşmayı 2-0 kazandı.

İŞTE H GRUBU PUAN DURUMU

1. FENERBAHÇE 9 PUAN

2. Nordsjaelland 6 PUAN

3. Ludogorets 3 PUAN

4. Spartak Trnava 0 PUAN