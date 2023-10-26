Fenerbahçe - Ludogorets ücretsiz canlı izle | Konferans Ligi maçı

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Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'ndeki 3. maçına çıkıyor. H Grubu'ndaki ilk iki maçını kazanan temsilcimiz, üçüncü maçında Bulgar ekibi Ludogorets'i konuk ediyor. Kanarya, taraftarı önünde rakibini mağlup ederek hem galibiyet serisini 18 maça çıkarmak hem de liderliğini perçinlemek istiyor. Maçın başlamasına sayılı saatler kala Fenerbahçe - Ludogorets karşılaşmasıyla ilgili bilgiler arama motorlarında aratılmaya başlandı. Peki, Fenerbahçe - Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

FENERBAHÇE LUDOGORETS MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Ludogorets maçı 26 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

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Exxen'de canlı olarak yayınlanacak Fenerbahçe - Ludogorets maçı ücretsiz izlenebilecek.

14 gün ücretsiz deneme süresi veren Exxen'de Konferans Ligi'nin karşılaşmalarından Fenerbahçe - Ludogorets maçını izleyebilmek için üye olmak gerekiyor. Exxen ücretsiz deneme kampanyasına üye olmak için kredi kartı bilgileri girilmelidir. Bilgileri girilen kredi kartından 1 TL ücret çeken platform, 1 hafta sonra çekilen parayı iade ediyor. 14 günün sonunda Exxen üyeliğinizi iptal etmek istemeniz halinde, hiçbir ücret ödemeden Exxen üyeliğinden çekilebilirsiniz.

📺FENERBAHÇE LUDOGORETS MAÇI YAYIN BİLGİLERİ | TIKLAYIN

FENERBAHÇE LUDOGORETS MAÇI HAKEMİ BELLİ OLDU!

Fenerbahçe ile Ludogorets arasında oynanacak müsabakayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Guillermo Cuadra yönetecek. Cuadra'nın yardımcılıklarını Guadalupe Porras Ayuso ve Alejandro Estevez Iglesias yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Miguel Angel Ortiz Arias olacak. Zorlu mücadelede VAR koltuğunda Cesar Soto Grado, AVAR'da da Santiago Jaime Latre oturacak.

FENERBAHÇE LUDOGORETS MAÇ BİLETİ NE KADAR?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin H Grubu 3. maçında, 26 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te Ludogorets ile karşılaşacak. Müsabakanın bilet fiyatları belli oldu. Fenerbahçe - Ludogorets maçı en ucuz bilet fiyatı 600 TL olarak açıklandı. En pahalı bilet ise 11.000 TL olarak duyuruldu.

⚽Fenerium Alt E : ₺11.000,00

⚽Maraton Alt E : ₺3.800,00

⚽Fenerium Alt / Maraton Alt D-F : ₺3.400,00

⚽Fenerium Alt / Maraton Alt C-G : ₺2.900,00

⚽Fenerium Alt / Maraton Alt B-H : ₺2.500,00

⚽Fenerium Alt / Maraton Alt A-I : ₺2.200,00

⚽Fenerium Üst / Maraton Üst E : ₺1.600,00

⚽Fenerium Üst / Maraton Üst D-F : ₺1.450,00

⚽Fenerium Üst / Maraton Üst C-G : ₺1.300,00

⚽Fenerium Üst / Maraton Üst B-H : ₺1.200,00

⚽Fenerium Üst / Maraton Üst A-I : ₺1.100,00

⚽Kuzey / Spor Toto : ₺600,00

📺FENERBAHÇE LUDOGORETS MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR | TIKLAYIN

KANARYA GRUPTA LİDER

Sarı-lacivertliler grupta oynadığı 2 karşılaşmayı da kazanırken, 6 puanla lider konumda yer alıyor. Ludogorets ise 2 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle 3 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Fenerbahçe, gruplara sahasında Nordsjaelland'ı 3-1 mağlup ederek başladı. İkinci maçta ise sarı-lacivertli ekip, deplasmanda Spartak Trnava'yı 2-1 yenmeyi başardı. Ludogorets de ilk mücadelesinde Spartak Trnava'yı 4-0'la geçerken, ikinci karşılaşmasında deplasmanda Nordsjaelland'a 7-1'lik skorla yenildi.

BULGAR TAKIMLARINA KARŞI 5. KEZ

Fenerbahçe ile Ludogorets, resmi maçlarda ilk kez rakip olacak. Sarı-lacivertliler, Bulgaristan takımlarıyla bugüne kadar 4 kez mücadele etti. İlk olarak 1980-1981 sezonunda UEFA Kupası 1. Tur'da Beroe ile eşleşen Fenerbahçe, iki müsabakada da rakibine mağlup oldu. 1992-1993 sezonunda da UEFA Kupası'nda Botev Plovdiv ile oynayan Kanarya, 3-1 ve 2-2'lik skorlarla Bulgar temsilcisini elemeyi başardı.

FENERBAHÇE - LUDOGORETS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi, Becao, Djiku, Oosterwolde, Crespo, Fred, Zajc (İrfan Can), Cengiz, Kent, Batshuayi

Ludogorets: Padt, Witry, Sonko, Verdon, Nedyalkov, Piotrowski, Gonçalves, Tekpetey, Nedelev, Nascimento, Tissera

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AVRUPA'DA 263. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 262 kez boy gösterdi. Bu süreçte 103 galibiyet alan Fenerbahçe, 55 müsabakada berabere kalırken, 104 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan müsabakalarda Kanarya rakip fileleri 352 kez havalandırırken, kalesinde ise 371 gol gördü.

KONFERANS LİGİ'NDE 11. MAÇ

UEFA'nın 2021-2022 sezonunda uygulamaya koyduğu Avrupa Konferans Ligi'nde sarı-lacivertliler, 11. kez mücadele edecek. O sezonun son 16 play-off turunda Slavia Prag takımıyla eşleşen Fenerbahçe, bu sezon da eleme turlarında 6 müsabaka yaptı. Konferans Ligi gruplarında üçüncü maçına çıkacak Kanarya, bu organizasyonda 10 karşılaşmada 8 galibiyet, 2 mağlubiyet alırken, 30 gol atıp, ağlarında 10 gole engel olamadı.