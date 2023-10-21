FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Luan Peres'e bir talip daha!

Süper Lig ve Avrupa'de yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları da sürüyor.
Süper Lig ve Avrupa'de yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları da sürüyor.
Sarı-lacivertli takım devre arası transfer döneminde kadrosuna katacağı isimler kadar ayrılacak oyuncular için de mesai harcıyor.
Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen ve sakatlığı sebebiyle ameliyat olan Luan Peres'e Santos talip olmuştu.
Yıldız ismi kadrosuna katmak isteyen son kulüp, Palmeiras oldu.
Brezilya basınına yansıyan haberlere göre; Sambacılar, Peres için anket başlattı.
Eğer taraftarlardan istenilen yanıt alınırsa; Peres için ocak ayında harekete geçilecek.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 3 maça çıkan Peres, 270 dakika sahada kaldı.
LUAN PERES KİMDİR?
19 Temmuz 1994 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Portuguesa altyapısında başladı.
Sırasıyla Santa Cruz, Red Bull, Ituano, Ponte Preta, Fluminense, Club Brugge, Santos, Marsilya ve Fenerbahçe formaları giydi.
Defans hattında stoper olarak görev yapan Peres zaman zaman da sol bek olarak oynuyor.
Tecrübeli oyuncu, kariyerinde en çok Santos forması giydi. Çıktığı 89 maçta 5 asist kaydetti.
1.90 cm boyundaki Brezilyalı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro...