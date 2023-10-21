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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Luan Peres'e bir talip daha!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin bu sezon pek fazla verim alamadığı Brezilyalı futbolcusu Luan Peres'e Santos'un ardından bir talip daha çıktı. İşte ayrıntılar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 09:35
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Luan Peres'e bir talip daha!

Süper Lig ve Avrupa'de yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları da sürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Luan Peres'e bir talip daha!

Sarı-lacivertli takım devre arası transfer döneminde kadrosuna katacağı isimler kadar ayrılacak oyuncular için de mesai harcıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Luan Peres'e bir talip daha!

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen ve sakatlığı sebebiyle ameliyat olan Luan Peres'e Santos talip olmuştu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Luan Peres'e bir talip daha!

Yıldız ismi kadrosuna katmak isteyen son kulüp, Palmeiras oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Luan Peres'e bir talip daha!

Brezilya basınına yansıyan haberlere göre; Sambacılar, Peres için anket başlattı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Luan Peres'e bir talip daha!

Eğer taraftarlardan istenilen yanıt alınırsa; Peres için ocak ayında harekete geçilecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Luan Peres'e bir talip daha!

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 3 maça çıkan Peres, 270 dakika sahada kaldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Luan Peres'e bir talip daha!

LUAN PERES KİMDİR?

19 Temmuz 1994 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Luan Peres'e bir talip daha!

Profesyonel futbol kariyerine Portuguesa altyapısında başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Luan Peres'e bir talip daha!

Sırasıyla Santa Cruz, Red Bull, Ituano, Ponte Preta, Fluminense, Club Brugge, Santos, Marsilya ve Fenerbahçe formaları giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Luan Peres'e bir talip daha!

Defans hattında stoper olarak görev yapan Peres zaman zaman da sol bek olarak oynuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Luan Peres'e bir talip daha!

Tecrübeli oyuncu, kariyerinde en çok Santos forması giydi. Çıktığı 89 maçta 5 asist kaydetti.

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