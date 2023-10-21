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FENERBAHÇE HABERLERİ - Szymanski'nin menajeri İstanbul'a davet edildi!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski'nin performansı dikkat çekiyor. Polonyalı futbolcu birçok Avrupa ekibinin radarına girerken konuyla ilgili önlem almak isteyen sarı-lacivertli yönetim, oyuncunun menajerini İstanbul'a çağırdı. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 16:06
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Szymanski'nin menajeri İstanbul'a davet edildi!

Süper Lig ve Avrupa'da çok iyi bir performans sergileyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Szymanski'nin menajeri İstanbul'a davet edildi!

Sarı lacivertliler sezon başında önemli isimleri kadrosuna katmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Szymanski'nin menajeri İstanbul'a davet edildi!

Kanarya bu transferlerin meyvesini de şu ana kadar yemesini bildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Szymanski'nin menajeri İstanbul'a davet edildi!

Yönetim geçtiğimiz sezonlardaki hatalarını tekrarlamadı ve nokta atışı futbolcuları kulübe kazandırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Szymanski'nin menajeri İstanbul'a davet edildi!

Bu yıldızlardan birisi de Sebastian Szymanski'ydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Szymanski'nin menajeri İstanbul'a davet edildi!

Polonyalı futbolcu geldiği günden bu yana gösterdiği performansla büyük övgü aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Szymanski'nin menajeri İstanbul'a davet edildi!

Öte yandan 24 yaşındaki oyuncuyla ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Szymanski'nin menajeri İstanbul'a davet edildi!

İşte ayrıntılar...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Szymanski'nin menajeri İstanbul'a davet edildi!

Fenerbahçe Yönetimi, Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski'ye gelen tekliflerin artması üzerine bu tekliflerin önüne geçmek için oyuncunun menajerini İstanbul'a davet etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Szymanski'nin menajeri İstanbul'a davet edildi!

Szymanski'nin menajeri Mariusz Piekarsk'la yapılacak görüşmede Polonyalı yıldızın bonuslarının artırılacağı yeni şartların sunulacağı bir nevi sözleşme yenilenmesi planlandığı ifade ediliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Szymanski'nin menajeri İstanbul'a davet edildi!

Takvim'in haberine göre Fener yönetimi Szymanski'nin gelen tekliflerden dolayı kesinlikle aklının karışmasını istemiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Szymanski'nin menajeri İstanbul'a davet edildi!

Sezon başından bu yana müthiş bir performans gösteren Polonyalı yıldız için hem Fenerbahçe'ye hem de Szymanski'ye astronomik rakamların teklif edildiği öne sürülse de Sarı-Lacivertli kurmaylar sezon bitmeden bu tekliflerin hiçbiri ile ilgilenmeyecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Szymanski'nin menajeri İstanbul'a davet edildi!

Aynı şekilde Szymanski'nin de bu tekliflerle ilgilenmesi istenmiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Szymanski'nin menajeri İstanbul'a davet edildi!

Polonyalı oyuncuyu başta Liverpool ve Napoli olmak üzere bir çok Avrupa kulübü takibe almış durumda.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Szymanski'nin menajeri İstanbul'a davet edildi!

Polonya Milli Takımı'nda da Fenerbahçe'de olduğu gibi üstün bir performans gösteren Szymanski'nin piyasa değeri için 20-25 milyon Euro gibi rakamlar telaffuz edilmeye başlandı bile.

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