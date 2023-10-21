FENERBAHÇE HABERLERİ - Szymanski'nin menajeri İstanbul'a davet edildi!

Süper Lig ve Avrupa'da çok iyi bir performans sergileyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sarı lacivertliler sezon başında önemli isimleri kadrosuna katmıştı.
Kanarya bu transferlerin meyvesini de şu ana kadar yemesini bildi.
Süper Lig ve Avrupa'da çok iyi bir performans sergileyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sarı lacivertliler sezon başında önemli isimleri kadrosuna katmıştı.
Kanarya bu transferlerin meyvesini de şu ana kadar yemesini bildi.
Yönetim geçtiğimiz sezonlardaki hatalarını tekrarlamadı ve nokta atışı futbolcuları kulübe kazandırdı.
Bu yıldızlardan birisi de Sebastian Szymanski'ydi.
Polonyalı futbolcu geldiği günden bu yana gösterdiği performansla büyük övgü aldı.
Öte yandan 24 yaşındaki oyuncuyla ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı.
İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe Yönetimi, Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski'ye gelen tekliflerin artması üzerine bu tekliflerin önüne geçmek için oyuncunun menajerini İstanbul'a davet etti.
Szymanski'nin menajeri Mariusz Piekarsk'la yapılacak görüşmede Polonyalı yıldızın bonuslarının artırılacağı yeni şartların sunulacağı bir nevi sözleşme yenilenmesi planlandığı ifade ediliyor.
Takvim'in haberine göre Fener yönetimi Szymanski'nin gelen tekliflerden dolayı kesinlikle aklının karışmasını istemiyor.
Sezon başından bu yana müthiş bir performans gösteren Polonyalı yıldız için hem Fenerbahçe'ye hem de Szymanski'ye astronomik rakamların teklif edildiği öne sürülse de Sarı-Lacivertli kurmaylar sezon bitmeden bu tekliflerin hiçbiri ile ilgilenmeyecek.
Aynı şekilde Szymanski'nin de bu tekliflerle ilgilenmesi istenmiyor.
Polonyalı oyuncuyu başta Liverpool ve Napoli olmak üzere bir çok Avrupa kulübü takibe almış durumda.
Polonya Milli Takımı'nda da Fenerbahçe'de olduğu gibi üstün bir performans gösteren Szymanski'nin piyasa değeri için 20-25 milyon Euro gibi rakamlar telaffuz edilmeye başlandı bile.
Sebastian Szymanski, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 16 maça çıktı.
Bu karşılaşmalarda 8 gol attı.
Ayrıca 1 de asiste imza attı.