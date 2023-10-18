TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye dünya yıldızından müjde! Bedavaya gelebilir

Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe, üst üste aldığı galibiyetlerle hedefini yükseltti.
Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe, üst üste aldığı galibiyetlerle hedefini yükseltti.
Ligde ve Avrupa'da zafere ulaşmak isteyen sarı-lacivertliler, iki kulvarda da oynadığı 16 maçı kazanmayı başardı.
İsmail Kartal'ın öğrencileri bu mücadeleyi de kazanarak ligde 9'da 9 yapmak istiyor.
Hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe diğer yandan transfer çalışmalarına da devam ediyor.
Kurmaylar yaz transfer döneminde dikkat çeken hamleler yapmıştı.
Dusan Tadic, Edin Dzeko ve Sebastian Szymanski gibi birçok ismi kadrosuna katan sarı-lacivertliler gözünü devre arasına dikti.
İsmail Kartal'ın isteği üzerine yönetim, önemli takviyeler yapmayı planlıyor.
Ön libero takviyesi yapacak olan kurmaylar, hücum hattını da boş geçmeyecek.
Fenerbahçe'de rota gelen müjdeli haber ile İngiltere'ye döndü.
Aspor.com.tr editörü Ali Genç'in İngiliz basınından derlediği habere göre Fenerbahçe, Manchester United'ın yıldız ismi Anthony Martial'in peşinde.
Yıldız isim geçtiğimiz sezon sakatlıklarla boğuşmuştu.
Yeni transfer Rasmus Hojlund'un gerisinde kalan Fransız yıldız takımdan ayrılabilir.
Teknik direktör Erik ten Hag ise oyuncunun sözleşmesini uzatma konusunda kararsız.
Kırmızı Şeytanlar'ın gelecek sezon önemli transferler yapması için bazı isimlerle yol ayrımına gitmesi gerekecek.
Fenerbahçe ve West Ham United, Martial için çalışmalarını sürdürüyor.
Yıldız ismin İngiliz devi ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek.
Ancak sözleşmede 1 yıllık opsiyon bulunuyor.
Kurmaylar bir miktar bonservis bedeli ile oyuncuyu devre arasında kadrosuna katabilir.
Martial bu sezon toplam 9 maçta forma giydi.
Fransız forvet sadece İngiltere Lig Kupası'nda Crystal Palace karşısında gol buldu.
Martial'in bonservis değeri 15 milyon euro.
27 yaşındaki yıldız isim 2015'te Monaco'dan 60 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.