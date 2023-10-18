Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye dünya yıldızından müjde! Bedavaya gelebilir

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye dünya yıldızından müjde! Bedavaya gelebilir

Milli aranın ardından Süper Lig'de Hatayspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Ocak ayındaki transfer çalışmalarını sürdüren sarı lacivertlilere dünya yıldızından müjdeli haber geldi. O isim kulübüyle sözleşme imzalamayacak. İşte detaylar... | FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 18:13
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye dünya yıldızından müjde! Bedavaya gelebilir

Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe, üst üste aldığı galibiyetlerle hedefini yükseltti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye dünya yıldızından müjde! Bedavaya gelebilir

Ligde ve Avrupa'da zafere ulaşmak isteyen sarı-lacivertliler, iki kulvarda da oynadığı 16 maçı kazanmayı başardı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye dünya yıldızından müjde! Bedavaya gelebilir

Muhteşem bir başlangıç yapan Kanarya, ligin 9. haftasında Hatayspor'u evinde konuk edecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye dünya yıldızından müjde! Bedavaya gelebilir

İsmail Kartal'ın öğrencileri bu mücadeleyi de kazanarak ligde 9'da 9 yapmak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye dünya yıldızından müjde! Bedavaya gelebilir

Hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe diğer yandan transfer çalışmalarına da devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye dünya yıldızından müjde! Bedavaya gelebilir

Kurmaylar yaz transfer döneminde dikkat çeken hamleler yapmıştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye dünya yıldızından müjde! Bedavaya gelebilir

Dusan Tadic, Edin Dzeko ve Sebastian Szymanski gibi birçok ismi kadrosuna katan sarı-lacivertliler gözünü devre arasına dikti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye dünya yıldızından müjde! Bedavaya gelebilir

İsmail Kartal'ın isteği üzerine yönetim, önemli takviyeler yapmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye dünya yıldızından müjde! Bedavaya gelebilir

Ön libero takviyesi yapacak olan kurmaylar, hücum hattını da boş geçmeyecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye dünya yıldızından müjde! Bedavaya gelebilir

Fenerbahçe'de rota gelen müjdeli haber ile İngiltere'ye döndü.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye dünya yıldızından müjde! Bedavaya gelebilir

Aspor.com.tr editörü Ali Genç'in İngiliz basınından derlediği habere göre Fenerbahçe, Manchester United'ın yıldız ismi Anthony Martial'in peşinde.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye dünya yıldızından müjde! Bedavaya gelebilir

Yıldız isim geçtiğimiz sezon sakatlıklarla boğuşmuştu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye dünya yıldızından müjde! Bedavaya gelebilir

Yeni transfer Rasmus Hojlund'un gerisinde kalan Fransız yıldız takımdan ayrılabilir.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye dünya yıldızından müjde! Bedavaya gelebilir

Teknik direktör Erik ten Hag ise oyuncunun sözleşmesini uzatma konusunda kararsız.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye dünya yıldızından müjde! Bedavaya gelebilir

Kırmızı Şeytanlar'ın gelecek sezon önemli transferler yapması için bazı isimlerle yol ayrımına gitmesi gerekecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye dünya yıldızından müjde! Bedavaya gelebilir

Fenerbahçe ve West Ham United, Martial için çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye dünya yıldızından müjde! Bedavaya gelebilir

Yıldız ismin İngiliz devi ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye dünya yıldızından müjde! Bedavaya gelebilir

Ancak sözleşmede 1 yıllık opsiyon bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye dünya yıldızından müjde! Bedavaya gelebilir

Kurmaylar bir miktar bonservis bedeli ile oyuncuyu devre arasında kadrosuna katabilir.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye dünya yıldızından müjde! Bedavaya gelebilir

Martial bu sezon toplam 9 maçta forma giydi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye dünya yıldızından müjde! Bedavaya gelebilir

Fransız forvet sadece İngiltere Lig Kupası'nda Crystal Palace karşısında gol buldu.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Oosterwolde gitmek istediği ligi açıkladı!
Kartal'dan 2 isme uyarı!
CUMHURİYET İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK SON DAKİKA Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri
SON DAKİKA DEPREM - İzmir'de deprem mi oldu?
Milli yas nedir, işe gidilir mi, resmi tatil mi?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de dünya yıldızından müjde! F.Bahçe'de dünya yıldızından müjde! 18:12
G.Saray galibiyetle başladı! G.Saray galibiyetle başladı! 17:59
TFF'den sponsorluk açıklaması! TFF'den sponsorluk açıklaması! 16:34
Ghezzal'dan Filistin'e destek paylaşımı Ghezzal'dan Filistin'e destek paylaşımı 16:25
Messi'den yeni rekor! Messi'den yeni rekor! 16:12
Emre dalya diyecek Emre dalya diyecek 15:56
Daha Eski
Oosterwolde gitmek istediği ligi açıkladı! Oosterwolde gitmek istediği ligi açıkladı! 15:55
Sivasspor’da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor! Sivasspor’da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor! 15:53
Derbi öncesi Beşiktaş'a sevindirici haber! Derbi öncesi Beşiktaş'a sevindirici haber! 15:45
Hidayet Türkoğlu: Cedi Osman Milli Takım'da oynamak istemiyor Hidayet Türkoğlu: Cedi Osman Milli Takım'da oynamak istemiyor 15:20
Derbinin hakemi belli oldu! Derbinin hakemi belli oldu! 15:06
Derbinin biletleri satışa çıktı Derbinin biletleri satışa çıktı 15:05