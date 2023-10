Tadic Fenerbahçe'de olmaktan memnun

Sarı-lacivertlilerin tecrübeli orta sahası Dusan Tadic, Sırbistan'ın Macaristan ile oynayacağı müsabaka öncesi düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe günlerini anlattı.

Sırbistan'ın son dönemde belirleyici maçlarda iyi sonuçlar aldığını belirten Tadic, "Güzel stadyumlarda ve güzel sahalarda oynamayı seviyoruz. Belki de bu bize ilham veriyor. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama evimizde de belirleyici maçlar oynadık ve iyi maçlar çıkardık" dedi.

Macaristan maçına hazır olduklarını vurgulayan Dusan Tadic, "Biz hazırız. İyi sonuçlara devam etmek istiyoruz. En önemlisi bir sonraki maç ve nasıl gideceğini göreceğiz. Kazanmak harika olur ama salı günü oynayacağımız maçı da kazanmak zorundayız. İyi oynamak zorundayız ve takım ruhumuz çok iyi" ifadelerini kullandı.

Sırp taraftarların, Macaristan maçında tribünlerde olmasını beklediğini dile getiren tecrübeli futbolcu şu şekilde konuştu: "Dürüst olmak gerekirse, destek alacağımızı umuyorum. Çok sayıda taraftarımızın olacağını duydum. Ev sahibi taraftarlar çoğunlukta olacak ama bizim de taraftarlarımız olacak."

Ajax'tan ayrıldıktan sonra Fenerbahçe'ye transferinin hatırlatılması üzerine Dusan Tadic, "Güzel bir şehir, harika bir kulüp, taraftarlar da öyle. Her şey yolunda gidiyor. Tabii ki devamlılık ve iyi durumda olmak her zaman önemli. Son maçınız ne kadar iyiyse, o kadar iyisinizdir. Kendinizi tekrar etmeniz önemli, her maç yeni bir kanıttır" diye konuştu.