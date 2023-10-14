FENERBAHÇE HABERLERİ - Real Madrid scout'ı İsmail Yüksek'e hayran kaldı!

Türkiye'nın Hırvatistan'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada sergilediği performans ile alkış toplayan İsmail Yüksek maç boyunca Hırvatistan'ın orta sahasındaki yıldız oyunculara da üstünlük sağlamayı başardı.
Türkiye'nın Hırvatistan'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada sergilediği performans ile alkış toplayan İsmail Yüksek maç boyunca Hırvatistan'ın orta sahasındaki yıldız oyunculara da üstünlük sağlamayı başardı.
Önceki gün yaptığı pres ile sahada basmadık yer bırakmayan yıldız futbolcu Hırvatistan'ın orta sahasında görev alan Luka Modric-Marcelo Brozovic ve Mateo Kovacic üçlüsünden daha fozla top kazandı.
Söz konusu üçlü maç boyunca 21 kez top kazanırken, İsmail Yüksek ise bitmeyen enerjisiyle 24 top kazanmayı başardı.
Yıldız futbolcunun bu performansı scout ekiplerinin de dikkatini çekti.
16 NUMARA ÇOK İYİYDİ
Takvim'de yer alan habere göre maçı izleyenler arasında yer alan Real Madrid Şef Scoutu Juni Calafat, uçakta attığı storyde İsmail Yüksek'e övgüler yağdırdı.
Juni Calafat, "16 numara çok iyiydi!" mesajını paylaştı.
Yıldız futbolcu sergilediği performansla Real Madrid başta olmak üzere Avrupa'nın önemli takımlarının radarına girmiş durumda.
İsmail Yüksek'in Fenerbahçe ile olan kontratı 2024'te sona erecek.
İSMAİL YÜKSEK KİMDİR?
26 Ocak 1999 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Yıldırım Belediyesi'nde başladı. Ardından Gölcükspor'a transfer oldu.
2020'de Gölcükspor'dan 65 bin euro karşılığında Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.
Sırasıyla Balıkesirspor, Adana Demirspor ve Bursaspor'a kiralandı.
1.83 cm boyundaki İsmail Yüksek, orta sahanın merkezinde görev yapıyor.
24 yaşındaki genç futbolcu ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
İsmail Yüksek, 9 kez A Milli Futbol Takımı'nın formasını giydi ve 1 gol kaydetti.
Başarılı ismin güncel piyasa değeri ise 5.5 milyon euro...