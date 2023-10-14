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FENERBAHÇE HABERLERİ - Real Madrid scout'ı İsmail Yüksek'e hayran kaldı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... A Milli Futbol Takımı'nın, EURO 2024 elemelerinde Hırvatistan'ı 1-0 yendiği maçın yıldızlarından olan Fenerbahçeli İsmail Yüksek, Real Madrid scout'ını kendisine hayran bıraktı. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2023 Cumartesi 07:58
FENERBAHÇE HABERLERİ - Real Madrid scout'ı İsmail Yüksek'e hayran kaldı!

Türkiye'nın Hırvatistan'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada sergilediği performans ile alkış toplayan İsmail Yüksek maç boyunca Hırvatistan'ın orta sahasındaki yıldız oyunculara da üstünlük sağlamayı başardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Real Madrid scout'ı İsmail Yüksek'e hayran kaldı!

Önceki gün yaptığı pres ile sahada basmadık yer bırakmayan yıldız futbolcu Hırvatistan'ın orta sahasında görev alan Luka Modric-Marcelo Brozovic ve Mateo Kovacic üçlüsünden daha fozla top kazandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Real Madrid scout'ı İsmail Yüksek'e hayran kaldı!

Söz konusu üçlü maç boyunca 21 kez top kazanırken, İsmail Yüksek ise bitmeyen enerjisiyle 24 top kazanmayı başardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Real Madrid scout'ı İsmail Yüksek'e hayran kaldı!

Yıldız futbolcunun bu performansı scout ekiplerinin de dikkatini çekti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Real Madrid scout'ı İsmail Yüksek'e hayran kaldı!

16 NUMARA ÇOK İYİYDİ

Takvim'de yer alan habere göre maçı izleyenler arasında yer alan Real Madrid Şef Scoutu Juni Calafat, uçakta attığı storyde İsmail Yüksek'e övgüler yağdırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Real Madrid scout'ı İsmail Yüksek'e hayran kaldı!

Juni Calafat, "16 numara çok iyiydi!" mesajını paylaştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Real Madrid scout'ı İsmail Yüksek'e hayran kaldı!

Yıldız futbolcu sergilediği performansla Real Madrid başta olmak üzere Avrupa'nın önemli takımlarının radarına girmiş durumda.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Real Madrid scout'ı İsmail Yüksek'e hayran kaldı!

İsmail Yüksek'in Fenerbahçe ile olan kontratı 2024'te sona erecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Real Madrid scout'ı İsmail Yüksek'e hayran kaldı!

İSMAİL YÜKSEK KİMDİR?

26 Ocak 1999 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Yıldırım Belediyesi'nde başladı. Ardından Gölcükspor'a transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Real Madrid scout'ı İsmail Yüksek'e hayran kaldı!

2020'de Gölcükspor'dan 65 bin euro karşılığında Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Real Madrid scout'ı İsmail Yüksek'e hayran kaldı!

Sırasıyla Balıkesirspor, Adana Demirspor ve Bursaspor'a kiralandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Real Madrid scout'ı İsmail Yüksek'e hayran kaldı!

1.83 cm boyundaki İsmail Yüksek, orta sahanın merkezinde görev yapıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Real Madrid scout'ı İsmail Yüksek'e hayran kaldı!

24 yaşındaki genç futbolcu ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Real Madrid scout'ı İsmail Yüksek'e hayran kaldı!

İsmail Yüksek, 9 kez A Milli Futbol Takımı'nın formasını giydi ve 1 gol kaydetti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Real Madrid scout'ı İsmail Yüksek'e hayran kaldı!

Başarılı ismin güncel piyasa değeri ise 5.5 milyon euro...

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