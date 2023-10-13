Sağ kanada Fayzullaev

İsmail Kartal, Asya U-20 şampiyonasında en iyi oyuncu seçilen Özbek futbolcu, Abbosbek Fayzullaev'i gözüne kestirdi. Kartal'ın talimatıyla scout ekibinin 20 yaşındaki oyuncuyu takibe aldığı belirtildi. Özbek oyuncu, sezon başında Pakhtakor'dan CSKA Moskova'ya transfer olmuştu.
İsmail Kartal, Asya U-20 şampiyonasında en iyi oyuncu seçilen Özbek futbolcu, Abbosbek Fayzullaev'i gözüne kestirdi. Kartal'ın talimatıyla scout ekibinin 20 yaşındaki oyuncuyu takibe aldığı belirtildi. Özbek oyuncu, sezon başında Pakhtakor'dan CSKA Moskova'ya transfer olmuştu.