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Sağ kanada Fayzullaev

İsmail Kartal, Asya U-20 şampiyonasında en iyi oyuncu seçilen Özbek futbolcu, Abbosbek Fayzullaev'i gözüne kestirdi. Kartal'ın talimatıyla scout ekibinin 20 yaşındaki oyuncuyu takibe aldığı belirtildi. Özbek oyuncu, sezon başında Pakhtakor'dan CSKA Moskova'ya transfer olmuştu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2023 Cuma 06:50
Sağ kanada Fayzullaev
İsmail Kartal, Asya U-20 şampiyonasında en iyi oyuncu seçilen Özbek futbolcu, Abbosbek Fayzullaev'i gözüne kestirdi. Kartal'ın talimatıyla scout ekibinin 20 yaşındaki oyuncuyu takibe aldığı belirtildi. Özbek oyuncu, sezon başında Pakhtakor'dan CSKA Moskova'ya transfer olmuştu.
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