Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Milli takım kadrosundan çıkartıldı

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Milli takım kadrosundan çıkartıldı

Bu sezona fırtına gibi giriş yapan Fenerbahçe milli takım arası öncesi 16'da 16 yaparak namağlup serisini sürdürdü. Yıldız oyuncularını milli takımlarına gönderen Fenerbahçe'ye şok bir haber geldi. Yeni transfer sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkartıldı. İşte detaylar... | FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2023 Çarşamba 15:08 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2023 Çarşamba 15:20
Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Milli takım kadrosundan çıkartıldı

Ligde çıktığı 8 maçta galip gelen Kanarya, 24 puanla liderliğini sürdürüyor.

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Milli takım kadrosundan çıkartıldı

Konferans Ligi'nde elemeleri bir bir geçen sarı lacivertliler grup müsabakalarında çıktığı 2 maçıda kazanmasını bildi.

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Milli takım kadrosundan çıkartıldı

4 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPADI

Trendyol Süper Lig'de oynanılan son 4 maçta rakiplerine üstünlük sağlayan Fenerbahçe, son 4 maçta kalesini gole kapadı.

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Milli takım kadrosundan çıkartıldı

Savunmadaki Becao - Djiku ikilisinin uyumu bu başarıda büyük rol oynadı.

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Milli takım kadrosundan çıkartıldı

Yıldız oyuncularını milli takımlarına gönderen sarı lacivertlilere o isimden kötü haber geldi.

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Milli takım kadrosundan çıkartıldı

Africanfootball'da yer alan habere göre, Fenerbahçe stoperi Alexander Djiku ve Beşiktaş'ın yıldızı Daniel Amartey, sakatlığı sebebiyle Gana Milli Takımı'nın aday kadrosundan çıkartıldı.

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Milli takım kadrosundan çıkartıldı

Gana hazırlık maçında ABD ve Meksika ile karşı karşıya gelecekti.

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Milli takım kadrosundan çıkartıldı

29 yaşındaki stoper oyuncusu Fenerbahçe formasıyla bu sezon 13 maçta görev aldı.

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Milli takım kadrosundan çıkartıldı

Başarılı stoper oyuncusu, Başakşehir maçında gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Milli takım kadrosundan çıkartıldı

Yıldız oyuncunun Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Milli takım kadrosundan çıkartıldı

Strazburg'dan transfer edilen Djiku'nun piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Milli takım kadrosundan çıkartıldı

Sarı lacivertliler Ganalı stoperi sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Milli takım kadrosundan çıkartıldı

3 YILLIK SÖZLEŞME

Fenerbahçe, Alexander Djiku'yla 3 yıllık sözleşme imzalarken 1.5 milyon euro imza parası ödedi.

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Milli takım kadrosundan çıkartıldı

ALEXANDER DJIKU KİMDİR?

Alexander Djiku, 09 Ağustos 1994 tarihinde dünyaya gelmiştir. 182 cm boyunda ve 81 kilo olan Alexander Djiku, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Milli takım kadrosundan çıkartıldı

Fransız asıllı Ganalı milli oyuncu, futbola Bastia alt yapısında başladı ve burada profesyonel oldu.

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