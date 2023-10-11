Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Milli takım kadrosundan çıkartıldı

Fenerbahçe bu sezon UEFA Konferans Ligi ve Süper Lig'de namağlup olarak liderliklerini sürdürüyor.
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Fenerbahçe bu sezon UEFA Konferans Ligi ve Süper Lig'de namağlup olarak liderliklerini sürdürüyor.
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Çıktığı 16 maçıda kazanan sarı lacivertliler oynadığı futbolla büyük beğeni topladı.
İsmail Kartal ile yeni transferlerin yakaladığı uyum skorlara yansımaya devam ediyor.
Ligde çıktığı 8 maçta galip gelen Kanarya, 24 puanla liderliğini sürdürüyor.
Konferans Ligi'nde elemeleri bir bir geçen sarı lacivertliler grup müsabakalarında çıktığı 2 maçıda kazanmasını bildi.
4 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPADI
Trendyol Süper Lig'de oynanılan son 4 maçta rakiplerine üstünlük sağlayan Fenerbahçe, son 4 maçta kalesini gole kapadı.
Savunmadaki Becao - Djiku ikilisinin uyumu bu başarıda büyük rol oynadı.
Yıldız oyuncularını milli takımlarına gönderen sarı lacivertlilere o isimden kötü haber geldi.
Africanfootball'da yer alan habere göre, Fenerbahçe stoperi Alexander Djiku ve Beşiktaş'ın yıldızı Daniel Amartey, sakatlığı sebebiyle Gana Milli Takımı'nın aday kadrosundan çıkartıldı.
Gana hazırlık maçında ABD ve Meksika ile karşı karşıya gelecekti.
29 yaşındaki stoper oyuncusu Fenerbahçe formasıyla bu sezon 13 maçta görev aldı.
Başarılı stoper oyuncusu, Başakşehir maçında gol sevinci yaşadı.
Yıldız oyuncunun Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Strazburg'dan transfer edilen Djiku'nun piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.
Sarı lacivertliler Ganalı stoperi sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.
3 YILLIK SÖZLEŞME
Fenerbahçe, Alexander Djiku'yla 3 yıllık sözleşme imzalarken 1.5 milyon euro imza parası ödedi.
ALEXANDER DJIKU KİMDİR?
Alexander Djiku, 09 Ağustos 1994 tarihinde dünyaya gelmiştir. 182 cm boyunda ve 81 kilo olan Alexander Djiku, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Fransız asıllı Ganalı milli oyuncu, futbola Bastia alt yapısında başladı ve burada profesyonel oldu.