Haberler Fenerbahçe PFDK'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ceza!

PFDK'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ceza!

Son dakika spor haberi: Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, (PFDK) Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a 45 gün hak mahrumiyeti ve 210 bin lira para cezası verdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 15:20 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 15:44
PFDK'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ceza!

PFDK, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 210 bin lira para ve 45 gün hak mahrumiyeti cezaları verdi.

TFF'nin sitesinde yapılan açıklama şu şekilde;

FENERBAHÇE A.Ş. hakkında, 01.10.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarda yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi SELAHATTİN BAKİ hakkında, 01.10.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarında yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki açıklamaları nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

2- FENERBAHÇE A.Ş. başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ'un, 04.10.2023 tarihinde katılmış olduğu TV programında sarf ettiği beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 36/1-b, 38/3. ve 10/2. maddeleri uyarınca 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 210.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, kaar verilmiştir.

DİĞER
Sibel Can Photoshop'un ayarını kaçırınca yine dillere düşmekten kurtulamadı! Boyu selvi, beli incecik oldu...
Son dakika: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Irak ve Suriye tezkeresine hayır diyeceklerini açıkladı
Fenerbahçe'ye çifte müjde! 2 yıldız...
EURO 2032 için karar açıklandı! Türkiye ve İtalya...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Nijerya'da gündem Osayi Samuel!
F.Bahçe'den sürpriz karar!
AİLE 15. BÖLÜM İZLE | SHOW TV Aile son bölüm izle
DUL VE YETİMLER 5000 TL ALACAK MI? | Emekli promosyonu dul ve yetim aylığı alana verilecek mi?
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI 2023 | Diş hekimliği 2. dönem atama kurası isim listesi
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Euro 2032 hangi stadyumlarda oynayacak? İşte o liste Euro 2032 hangi stadyumlarda oynayacak? İşte o liste 15:09
Konyaspor'dan Stanojevic açıklaması Konyaspor'dan Stanojevic açıklaması 15:08
İtalya'dan Türkiye açıklaması! İtalya'dan Türkiye açıklaması! 15:04
Melisa Vargas Malatya'da! Melisa Vargas Malatya'da! 14:25
Serik Belediyespor - Malatya Arguvan SK maçı ne zaman? Serik Belediyespor - Malatya Arguvan SK maçı ne zaman? 14:36
Sarıyer - Karabük İdmanyurdu maçı ne zaman? Sarıyer - Karabük İdmanyurdu maçı ne zaman? 14:40
Daha Eski
Diyarbekirspor - Büyükçekmece Tepecikspor maçı ne zaman? Diyarbekirspor - Büyükçekmece Tepecikspor maçı ne zaman? 14:44
Denizlispor - Burhaniye Belediyespor maçı ne zaman? Denizlispor - Burhaniye Belediyespor maçı ne zaman? 14:55
Afyonspor - Adana 1954 FK maçı ne zaman? Afyonspor - Adana 1954 FK maçı ne zaman? 14:59
Etimesgut Belediyespor - Mardin 1969 Spor maçı ne zaman? Etimesgut Belediyespor - Mardin 1969 Spor maçı ne zaman? 12:22
Giroud İtalya Serie A'da haftanın kalecisi seçildi! Giroud İtalya Serie A'da haftanın kalecisi seçildi! 12:24
Nazilli Belediyespor - Hacettepe SK maçı ne zaman? Nazilli Belediyespor - Hacettepe SK maçı ne zaman? 12:26