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Uzay takımı

Sarı-lacivertliler lig ve Avrupa’da yoluna kayıpsız devam ediyor. Dün de Kasımpaşa’yı devirdiler. Zirveyi 1 günlüğüne teslim ettikleri G.Saray’dan geri aldılar.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2023 Pazartesi 06:50
Uzay takımı

Bu Fenerbahçe çok farklı... Sezona müthiş transferlerle giren Kanarya, kadrosunun hakkını sahada veriyor. Sarı-lacivertliler düne kadar 15'te 15 yapmıştı. Dün de hedef 16'da 16 yaparak zirveyi Galatasaray'dan geri almaktı. Kanarya ilk devrede rakibin kilidini açtı. Önce 6. dakikada Edin Dzeko savunma arkasına harika şekilde sarktı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 45+3'te de kazanılan penaltıda Dusan Tadic topun başına geçti. Düzgün bir vuruşla golünü attı. Fenerbahçe 2-0'ı buldu.

RAHAT ŞEKİLDE KAZANDI

Kanarya, skor avantajını aldıktan sonra 2. devrede rahat bir futbol sergiledi. Michy Batshuayi ve Miha Zajc ile mutlak bir gol fırsatından yararlanamadı. Ferdi Kadıoğlu, sol beke geçtikten sonra bindirmeleriyle çok iyi toplar getirdi. Ancak Fenerbahçe hücumcuları pozisyonu bitiremedi. Mücadeleden galip ayrılan sarı-lacivertliler, 1 günlüğüne Galatasaray'a verdikleri liderlik koltuğunu geri aldı. Fenerbahçe bu sezon çıktığı 16 maçı da kazanarak rakiplerine gözdağı vermeye devam etti.

9 DEĞİŞİKLİK İLE MAÇA ÇIKTI

İsmail Kartal, lig ve Avrupa maçlarında rotasyon yapmaya devam ediyor. Başarılı çalıştırıcı, Spartak Trnava maçından 9 ismi değiştirdi. Livakovic, Ferdi, Djiku, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic ve Dzeko oynadı.

REKOR EGALE EDİLDİ

Fenerbahçe, 2009-10 sezonundan bu yana ilk defa Süper Lig'de çıktığı ilk 8 maçı kazandı. Böylece İsmail Kartal, Christoph Daum'un rekorunu egale etti. Sarılacivertliler, Hatayspor'u mağlup etmeleri durumunda en iyi başlangıç rekorunu kırmış olacak. Kanarya'da taraftarlar bu sezon hasretle bekledikleri şampiyonluğu kucaklamayı hedefliyor.

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