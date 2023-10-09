Batshuayi şanssızdı

İkinci yarıda oyuna giren Michy Batshuayi, kısa sürede önemli pozisyonlara girdi. Belçikalı yıldızın bir vuruşu önce yandan az farkla yandan dışarı gitti. Daha sonra ise müsait pozisyonda kaleci Andreas Gianniotis'e takıldı. Batshuayi'nin bir frikiği ise farklı şekilde dışarı çıktı. 30 yaşındaki forvet, gol yollarında şanssız bir maç çıkarttı.
İkinci yarıda oyuna giren Michy Batshuayi, kısa sürede önemli pozisyonlara girdi. Belçikalı yıldızın bir vuruşu önce yandan az farkla yandan dışarı gitti. Daha sonra ise müsait pozisyonda kaleci Andreas Gianniotis'e takıldı. Batshuayi'nin bir frikiği ise farklı şekilde dışarı çıktı. 30 yaşındaki forvet, gol yollarında şanssız bir maç çıkarttı.