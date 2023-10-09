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Ahmet Çakar Kasımpaşa-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 2-0 yenerek liderliği devraldı. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar da hem bu mücadeleyi hem de Beşiktaş-İstanbulspor karşılaşmasını değerlendirdi. İşte o yazı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2023 Pazartesi 09:05
Ahmet Çakar Kasımpaşa-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

AHMET ÇAKAR - DZEKO KENDİNİ BIRAKTI, HAKEM DE YEDİ

F.Bahçe pozisyon vermeden, güle oynaya kazanmaya devam ediyor. Yeterince pozisyon buluyorlar, hele maçın son 20 dakikasında yakaladıklarını değerlendirseler skor 4'e, 5'e giderdi.

Ahmet Çakar Kasımpaşa-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Ama en önemli artılarından biri, topu çabuk geri kazanmaları ve başarılı takım savunmaları.

Ahmet Çakar Kasımpaşa-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Maçın hemen başı, İsmail ortaladı, Dzeko attı. Devrenin sonunda da Tadic penaltıyla maçı bitiriverdi.

Ahmet Çakar Kasımpaşa-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Mete Kalkavan iyi görünse de iki golde de hatası var. İlk gol öncesi Becao'nun rakibe faulü var. Bu faule VAR müdahale edemez. Zira top bir ara Kasımpaşa'nın mutlak kontrolüne geçti.

Ahmet Çakar Kasımpaşa-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Ayrıca verdiği penaltıyı da çok ağır ve yanlış buluyorum. Dzeko, rakibin dizi uzanırken zaten kendini bırakmaya niyetli ve diziyle rakip diz temas ediyor. Hakem de bunu yiyor.

Ahmet Çakar Kasımpaşa-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

NUMANOĞLU'NUN KARARLARI HATALIYDI

Sorunlu Beşiktaş, kazanarak bir nebze de olsa nefes aldı. Aboubakar'ın alıştığımız, klasik vuruşlarından biriyle maçın hemen başında Beşiktaş öne geçti.

Ahmet Çakar Kasımpaşa-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

İlk yarıda oyunu domine eden, tamamıyla Beşiktaş'tı. İkiyi, üçü bulabilirlerdi ama olmadı. İkinci yarı Beşiktaş, anlamsız şekilde oyundan düştü.

Ahmet Çakar Kasımpaşa-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

İstanbulspor belli oranda oyuna ortak oldu. Çok ciddi pozisyon bulamamalarına rağmen 1-0'lık skor onları hep oyunda tutmuştu ki bitime az bir süre kala Cenk'e yapılan harekette penaltıyla Beşiktaş maçı bitiriverdi.

Ahmet Çakar Kasımpaşa-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

İstanbulspor için çanlar çok kuvvetli çalıyor. Kurtulmaları zor görünüyor.

Ahmet Çakar Kasımpaşa-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Hakem Numanoğlu, VAR'dan dönen, verdiği ilk penaltıda hata yaptı. İstanbulsporlu futbolcunun sırtına çarpan topta beyaz noktayı göstermesi hataydı.

Ahmet Çakar Kasımpaşa-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Yine Onur'la gelen gol, ofsayt gerekçesiyle haklı olarak VAR tarafından iptal edildi.

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