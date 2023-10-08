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Fenerbahçe kendi rekorunu egale etti! 2009-10 sezonundan sonra yeniden...

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile kozlarını paylaştı. Sarı lacivertliler, mücadeleyi 2-0 kazandı. Galibiyet golleri 6. dakikada Edin Dzeko ve 45+3. dakikada Dusan Tadic'ten geldi. Bu galibiyet sonrası Fenerbahçe kendisine ait rekoru da egale etti. İşte detaylar... (Fenerbahçe haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2023 Pazar 22:10 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2023 Pazar 22:20
Fenerbahçe kendi rekorunu egale etti! 2009-10 sezonundan sonra yeniden...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0'lık skorla mağlup etti. Sarı lacivertliler bu sonucun ardından puanını 24'e çıkardı ve milli araya lider girdi. Kasımpaşa ise 12 puanda kaldı. Fenerbahçe, ligde ve Avrupa'da oynadığı son 16 maçı kazandı.

KENDİ REKORUNU EGALE ETTİ

Fenerbahçe aldığı bu üst üste 8. galibiyetle daha önce kendisine ait olan ligde en iyi başlangıç yapma rekorunu egale etti.

Sarı lacivertliler en son 2009-10 sezonunda ligde oynadığı ilk 8 maçtan da galibiyetle ayrılmıştı.

Trendyoll Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.

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