Fenerbahçe kendi rekorunu egale etti! 2009-10 sezonundan sonra yeniden...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0'lık skorla mağlup etti. Sarı lacivertliler bu sonucun ardından puanını 24'e çıkardı ve milli araya lider girdi. Kasımpaşa ise 12 puanda kaldı. Fenerbahçe, ligde ve Avrupa'da oynadığı son 16 maçı kazandı.

KENDİ REKORUNU EGALE ETTİ

Fenerbahçe aldığı bu üst üste 8. galibiyetle daha önce kendisine ait olan ligde en iyi başlangıç yapma rekorunu egale etti.

Sarı lacivertliler en son 2009-10 sezonunda ligde oynadığı ilk 8 maçtan da galibiyetle ayrılmıştı.

Trendyoll Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.