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Fenerbahçe'nin yeni pasör çaprazı Magdalena Stysiak İstanbul'da!

Son dakika voleybol haberleri... Geçtiğimiz sezon İtalya Kadınlar Voleybol Ligi'nde Vero Volley Milano forması giyen Magdalena Stysiak Fenerbahçe ile anlaşmasının ardından İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2023 Pazartesi 14:14
Fenerbahçe'nin yeni pasör çaprazı Magdalena Stysiak İstanbul'da!

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın yeni sezon için anlaşmaya vardığı Polonyalı pasör çaprazı Magdalena Stysiak, İstanbul'a geldi.

VARGAS'IN YOKLUĞUNU KAPATACAK

Milliyet'te yer alan habere göre bu sezonu Çin Ligi'nde açacak olan Melissa Vargas sezon ortasında Fenerbahçe'ye geri dönecek. Bu sezon Vargas'ın yokluğunda Polonya'nın dünyaca ünlü yıldızı Stysiak Fenerbahçe'nin as pasör çaprazı olacak.

İSTANBUL'A GELDİ

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın yeni sezon yapılanması kapsamında kadrosuna kattığı Polonyalı pasör çaprazı Magdalena Stysiak İstanbul'a geldi.

EDA ERDEM'E MESAJ

Polonyalı yıldız voleybolcunun, İstanbul'a geliş görüntüleri Fenerbahçe tarafından yayınlanırken Eda Erdem'e de mesaj gönderdi. Eda Erdem'i idolü olarak gören Stysiak, 'Seni çok özledim abla' ifadelerini kullandı.

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