Fenerbahçe'nin yeni pasör çaprazı Magdalena Stysiak İstanbul'da!

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın yeni sezon için anlaşmaya vardığı Polonyalı pasör çaprazı Magdalena Stysiak, İstanbul'a geldi.

VARGAS'IN YOKLUĞUNU KAPATACAK

Milliyet'te yer alan habere göre bu sezonu Çin Ligi'nde açacak olan Melissa Vargas sezon ortasında Fenerbahçe'ye geri dönecek. Bu sezon Vargas'ın yokluğunda Polonya'nın dünyaca ünlü yıldızı Stysiak Fenerbahçe'nin as pasör çaprazı olacak.

İSTANBUL'A GELDİ

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın yeni sezon yapılanması kapsamında kadrosuna kattığı Polonyalı pasör çaprazı Magdalena Stysiak İstanbul'a geldi.

EDA ERDEM'E MESAJ

Polonyalı yıldız voleybolcunun, İstanbul'a geliş görüntüleri Fenerbahçe tarafından yayınlanırken Eda Erdem'e de mesaj gönderdi. Eda Erdem'i idolü olarak gören Stysiak, 'Seni çok özledim abla' ifadelerini kullandı.