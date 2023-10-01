Haberler Fenerbahçe Süper Lig devlerinden Ankara'daki bombalı saldırı sonrası kınama! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Süper Lig devlerinden Ankara'daki bombalı saldırı sonrası kınama! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Ankara'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde hain teröristler tarafından düzenlenen bombalı saldırı sonrası Süper Lig devlerinden kınama mesajları geldi. İşte yapılan açıklamalar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2023 Pazar 11:26 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2023 Pazar 11:48
Süper Lig devlerinden Ankara'daki bombalı saldırı sonrası kınama! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Ankara'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde hain teröristler tarafından düzenlenen bombalı saldırı sonrası dört büyüklerden kınama mesajları geldi.

BEŞİKTAŞ:

Ankara'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde hain teröristlerin düzenlediği bombalı saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

Ülkemizin huzur ve refah ortamına kavuşması için tüm gücüyle mücadele eden güvenlik güçlerimize yönelik saldırının bir daha yaşanmamasını diliyor, yaralanan emniyet mensuplarına acil şifalar temenni ediyoruz.

FENERBAHÇE:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde düzenlenen hain terör saldırısını şiddetle kınıyor, saldırıda yaralanan emniyet mensuplarımıza acil şifalar diliyoruz.

TRABZONSPOR:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yönelik hain terör saldırısını şiddetle kınıyor, yaralı emniyet mensuplarımıza acil şifalar diliyoruz.

DİĞER
Cansu Tosun'un evli babası Serenay Sarıkaya'nın annesiyle yakalanmıştı...Yasak aşka Cansu Tosun'dan açıklama geldi...
Son dakika: Ankara'da bombalı terör saldırısı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Olay yorum! "Erik ten Hag'ın gözü korkmuştur"
Büyük övgü! "Eliyle tahtaya çivi çakan abileri hatırlattı"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal'ın 3 aşamalı planı ortaya çıktı!
Jesus kalsaydı o yıldızlarla yollar ayrılacaktı!
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
İstanbul'da baraj doluluk oranı ne kadar?
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sakaryaspor - Eyüpspor maçı saat kaçta? Sakaryaspor - Eyüpspor maçı saat kaçta? 11:35
Kocaelispor - Keçiörengücü maçı ne zaman? Kocaelispor - Keçiörengücü maçı ne zaman? 11:30
Süper Lig devlerinden terör saldırısına kınama! Süper Lig devlerinden terör saldırısına kınama! 11:26
BB Erzurumspor - Boluspor maçı saat kaçta? BB Erzurumspor - Boluspor maçı saat kaçta? 11:23
Manchester United - G.Saray maçının hakemi belli oldu Manchester United - G.Saray maçının hakemi belli oldu 11:17
Bodrumspor - Çorum FK maçı saat kaçta? Bodrumspor - Çorum FK maçı saat kaçta? 11:16
Daha Eski
G.Saray bombaları patlatıyor! 3 imza birden G.Saray bombaları patlatıyor! 3 imza birden 10:55
G.Saray 118. kuruluş yılını kutluyor! G.Saray 118. kuruluş yılını kutluyor! 10:52
Konyaspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? Konyaspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? 10:27
Kartal'ın 3 aşamalı planı ortaya çıktı! Kartal'ın 3 aşamalı planı ortaya çıktı! 10:26
Jesus kalsaydı o yıldızlarla yollar ayrılacaktı! Jesus kalsaydı o yıldızlarla yollar ayrılacaktı! 09:58
F.Bahçe - Rizespor maçı saat kaçta? F.Bahçe - Rizespor maçı saat kaçta? 09:57