Süper Lig devlerinden Ankara'daki bombalı saldırı sonrası kınama! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Ankara'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde hain teröristler tarafından düzenlenen bombalı saldırı sonrası dört büyüklerden kınama mesajları geldi.

BEŞİKTAŞ:

Ankara'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde hain teröristlerin düzenlediği bombalı saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

Ülkemizin huzur ve refah ortamına kavuşması için tüm gücüyle mücadele eden güvenlik güçlerimize yönelik saldırının bir daha yaşanmamasını diliyor, yaralanan emniyet mensuplarına acil şifalar temenni ediyoruz.

Ankara'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde hain teröristlerin düzenlediği bombalı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Ülkemizin huzur ve refah ortamına kavuşması için tüm gücüyle mücadele eden güvenlik güçlerimize yönelik saldırının bir daha yaşanmamasını diliyor,… pic.twitter.com/reGkXegV1N — Beşiktaş JK (@Besiktas) October 1, 2023

FENERBAHÇE:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde düzenlenen hain terör saldırısını şiddetle kınıyor, saldırıda yaralanan emniyet mensuplarımıza acil şifalar diliyoruz.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde düzenlenen hain terör saldırısını şiddetle kınıyor, saldırıda yaralanan emniyet mensuplarımıza acil şifalar diliyoruz. — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 1, 2023

TRABZONSPOR:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yönelik hain terör saldırısını şiddetle kınıyor, yaralı emniyet mensuplarımıza acil şifalar diliyoruz.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yönelik hain terör saldırısını şiddetle kınıyor, yaralı emniyet mensuplarımıza acil şifalar diliyoruz. Teröre lanet olsun! pic.twitter.com/B1dlmSMyHl — Trabzonspor (@Trabzonspor) October 1, 2023

GALATASARAY:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde hain terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıyı lanetliyor; saldırıda yaralanan emniyet mensuplarımıza acil şifalar diliyoruz!