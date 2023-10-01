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FENERBAHÇE HABERLERİ - Dusan Tadic kendisi için söylenen şarkı hakkında konuştu!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe evinde Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilerde karşılaşmada 1 gol kaydeden Dusan Tadic, karşılaşma sonrası konuştu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2023 Pazar 19:08 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2023 Pazar 19:18
FENERBAHÇE HABERLERİ - Dusan Tadic kendisi için söylenen şarkı hakkında konuştu!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe evinde Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti.

Sarı lacivertliler yıldızı Dusan Tadic, karşılaşma sonrası konuştu.

Dusan Tadic: "Kesinlikle kazanmak çok önemli. Böyle bir oyun sergileyerek kazanmak çok önemli. Fenerbahçe'nin buna ihtiyacı var çünkü en büyük kulüplerden biri. Bizim de buna göre hareket etmemiz gerekiyor hem saha içinde hem saha dışında. Beni mutlu eden şeylerden biri de son maçlarda gösterdiğimiz öldürücü mantalite. İkiyi üçü, daha fazla golleri arıyoruz. Büyük takımlar böyle oynar." dedi.

"TADIC ON FIRE ŞARKISINI DUYMAK ÇOK ÖZEL"

Gol sonrası çalan şarkı hakkında konuşan Sırp yıldız, "Tadic on Fire şarkısını duymak çok özel. Önceki takımlarımda da bu çalıyordu. Benim için çok güzel. Ne diyebilirim ki... Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. İnanılmazlar." ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ

Tadic: "Bizler mükemmeliyetçiyiz. Her zaman neleri geliştirmemiz gerektiğini görüyoruz. Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile aramızda bir yarış olacak. Şampiyon olmak için her şeyi yapmamız gerekiyor ve yapacağız." dedi.

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