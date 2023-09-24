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Fenerbahçe'de İsmail Kartal tarih yazıyor! Efsaneleri geride bıraktı

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, İsmail Kartal önderliğinde yeni sezona oldukça etkili başladı. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Kartal, gösterdiği performansla taraftarlardan alkış alırken önemli bir istatistik elde etti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2023 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2023 Pazar 07:08
Fenerbahçe'de İsmail Kartal tarih yazıyor! Efsaneleri geride bıraktı

Sezona müthiş bir giriş yapan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, puan ortalamasıyla parmak ısırtıyor. Üçüncü kez geldiği sarı-lacivertlilerde oynattığı futbolla taraftarın alkışını alan ve getirdiği dinamik enerjiyle dikkat çeken 62 yaşındaki çalıştırıcı, bu sezon ligde 4 maçını kazanırken Konferans Ligi'nde de 7 karşılaşmasından zaferle ayrıldı. Son olarak Avrupa kupasında Nordsjaelland'ı 3-1 geçerek net bir galibiyet elde eden 'İsmail Klopp' lakaplı Kartal, kariyerinin zirvesini yaşarken geçici hocalar hariç Fenerbahçe tarihinin en iyi puan ortalaması ulaşan yerli teknik adamı oldu.

EN YAKIN TEKNIK ADAM 2.01 ILE AYKUT KOCAMAN

Sabah'ın derlediği habere göre sarı-lacivertli takımın başında üç dönemde 78 maça çıkan deneyimli çalıştırıcı, bu süreçte 53 galibiyet-15 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı ve 2.23 puan ortalaması tutturdu. İki kez görev yapan Aykut Kocaman 2.01 yaptı. 1 sezon görevde bulunan Erol Bulut 2.00, Mustafa Denizli 1.95, Turhan Sofuoğlu 1.89 ve Ersun Yanal 1.83 puan ortalamasıyla yakalayarak Kartal'ın gerisinde kaldı.

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