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Fenerbahçe liderliğini sürdürmek istiyor! Zorlu maçta 55. randevu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek. Sarı lacivertliler kazanarak liderliğini sürdürmek istiyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2023 Cumartesi 10:45
Fenerbahçe liderliğini sürdürmek istiyor! Zorlu maçta 55. randevu

Fenerbahçe ile Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'de yarın 55. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan mücadelelerde sarı-lacivertlilerin 35-8 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 17.00'de Ülker Stadyumu'nda Antalyaspor ile karşılaşacak. Ligde bir maçı eksik olan sarı-lacivertliler, 9 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar ise 4 maçta 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 3 puanla 14. sırada yer alıyor.

55. RANDEVU

Fenerbahçe ile Antalyaspor bugüne kadar Süper Lig'de 54 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 35 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise 8 maçta galibiyet sevinci yaşadı. 11 mücadele ise berabere sona erdi. Kanarya'nın 97 golüne, Akdeniz ekibi 45 golle yanıt verdi.

KADIKÖY'DE OYNANAN MAÇLAR

Süper Lig'de Antalyaspor'u konuk ettiği son 10 lig maçında Fenerbahçe, 6'sında sahadan 3 puanla ayrılırken, 3 maçta ise yenilgi yaşadı. 1 müsabaka da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe, ev sahibi olduğu 27 maçta rakibine büyük üstünlük sağlarken, bu süreçte 22 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

SARI-LACİVERTLİLER GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

2023-2024 sezonuna UEFA Avrupa Konferans Ligi Eleme maçlarıyla başlayan Fenerbahçe, 3 turda toplam 6 maça çıkarken, Süper Lig'de de 3 maç oynadı. Sarı-lacivertliler 9 resmi maçın tamamında sahadan galibiyetle ayrıldı. İsmail Kartal yönetimindeki Kanarya, yarın kazandığı takdirde seriyi 10 maça çıkaracak.

HALİL UMUT MELER DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Maçın dördündü hakemi ise Burak Pakkan olacak.

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