Cengiz Ünder zirvede

Süper Lig'de yaz transferi döneminde en yüksek bonservis parası ödenen 10 futbolcunun 5'i Fenerbahçe'de... Bu isimler; Cengiz Ünder, Szymanski, Fred, Becao ve Livakovic... Zirvede ise; Cengiz Ünder var... Sarı-lacivertliler, milli yıldız için Marsilya'ya 15 milyon euro bonservis ücreti verdi.
Süper Lig'de yaz transferi döneminde en yüksek bonservis parası ödenen 10 futbolcunun 5'i Fenerbahçe'de... Bu isimler; Cengiz Ünder, Szymanski, Fred, Becao ve Livakovic... Zirvede ise; Cengiz Ünder var... Sarı-lacivertliler, milli yıldız için Marsilya'ya 15 milyon euro bonservis ücreti verdi.