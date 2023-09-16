Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş sözler!

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, futbol kamuoyu ve sarı-lacivertli kulübün gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Milliyet'e konuşan Burak Kızılhan, Bu yıl şampiyonluk yolunda hem kurdukları kaliteli kadro hem de sarı-lacivertli camianın kenetlenmesiyle beraber emin adımlarla ilerlediklerini aktardı.

Sarı-lacivertli kulübün Genel Sekreteri, nasıl algı oluşturulduğunu detaylı bir şekilde paylaşarak "Bu zamana kadar sürekli organize kötülük yaptılar. Yalansa yalan, algıysa algı, manipülasyonsa manipülasyon. Daha önce de anlatmıştık. Bunların bir taktiği var. Önce trollerle ortaya çıkıyorlar, yaratmak istedikleri algıyı sosyal medyada döndürüyorlar. Daha sonra geleneksel medyadaki temsilcilerini devreye alıyorlar ve belli bir gündem oluşturuyorlar. Ardından bu ortaya attıkları konu tutarsa kendileri bizzat resmi ağızlarla devreye giriyorlar. Baktılar bekledikleri etkiyi alamıyorlar, 'Çamur at, izi kalsın' politikasını uyguluyorlar. Bunu kimlerin nasıl yaptığını dediğim gibi tüm spor kamuoyu biliyor" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'un yaptığı "Birliğimiz ve konsantrasyonumuzun dağıtılması için bazı şeyler yapılmaya başlandı. Daha neler neler yapılacak. Biz, kötü ve etik dışı yönteme tenezzül etmeyeceğiz" açıklamalarına değinen Burak Kızılhan şu değerlendirmede bulundu:

"Sayın Erdem Timur açıklamasında, 'Biz, kötü ve etik dışı yönteme tenezzül etmeyeceğiz' diyor. Bu açıklama aslında daha önce böyle kötü ve etik dışı yöntemlere başvurduklarına dair gizli bir itiraftır. Bildiğiniz gibi her sezon başında bir algı yaratıyorlar ve adına Fenerbahçe sezonu demeye getiriyorlar. İşte bunun adı bazen 'Zorlu Sezonu' oluyor, bazen 'Rıdvan Dilmen Sezonu' oluyor, geçen sezon 'Lale Orta Sezonu' oldu.

Her sezon medyadaki bazı temsilcileriyle beraber 'Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar' algısı oluşturuyorlar. Lütfen son 10 yılı açıp bir inceleyin. Hakemlerden ve hakemlerin kararlarından olumsuz anlamda en çok etkilenen kulüp kimdir, en çok faydalanan kulüp kimdir? Her yıl kamuoyunda 'Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar bu sezon' sözünü söyletmeye çalışıyorlar.

Bu noktada şunu da hatırlatmakta fayda var; nasıl oluyor da Türk futbolunda yıllarca konuşulan, hiç unutulmayan fahiş hakem hataları hep bu camianın lehine olan hatalar oluyor? Sanıyoruz bu sezonun mottosunu henüz belirleyemediler, bakalım bu sezonun adını ne koyacaklar. Henüz bir çıkış görmedik, merakla bekliyoruz."

"MUTSUZ ALGISI YARATMAYA ÇALIŞTILAR"

Fenerbahçe'nin son yıllarda Avrupa'nın 5 büyük ligine rekor bedellerle transfer satışları yaptığını anımsatan Burak Kızılhan, buna karşın bambaşka bir algı yaratıldığını vurguladı. Adeta oyuncuların Fenerbahçe'den mutsuz oldukları için gittiklerine dair bir algı oluşturulduğunu kaydeden Kızılhan, "Burada bir Fenerbahçe nefreti görüyoruz. Bu nefret yüzünden komik durumlara düşme pahasına algılar yaratıyorlar. Bunu da kamuoyunun geneline yayıyorlar" ifadelerini kullandı.

"KİMSE ÇIKIP NE OLUYOR DEMİYOR"

Yakın tarihte Erden Timur'un 'Elimizde belgeler var' açıklamasını, yıllar önce Abdurrahim Albayrak'ın 'VAR kayıtları elimizde' söylemini, spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar'ın 'Faal bir hakem, Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar dedi' ifadelerini ve Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Abdurrahman Arıcı'nın 'Bazı hakemler örgütlenmiş olabilir' sözlerini anımsatan Kızılhan, TFF'ye sert eleştiriler getirdi.

Burak Kızılhan şu sözleri kullandı: "Türkiye Futbol Federasyonu niye var? Sadece maçlar için hakem atamalarını yapmak ya da lig maçlarını organize etmek için mi? Özellikle Abdurrahman Arıcı'nın açıklamalarından sonra TFF'nin burada neler oluyor diyerek bir çalışma yapması gerekirken tam tersi Abdurrahman Arıcı'ya hak mahrumiyeti cezası kesildi, federasyon delegeliği görevini bırakması istendi. İddia sahiplerinin Etik Kurulu'na çağırılması gerekirdi. Öte taraftan dünyanın herhangi bir ülkesinde bu gibi iddialar gündeme getirilseydi ortalık ayağa kalkardı. TFF'nin görevi nedir? Şaibeleri engellemektir. Ama burada ne yaptılar? Hiçbir şey yapmadılar. Kimse de çıkıp ne olur demiyor. Ama çok ilginç, nedense ve nasıl oluyorsa büyük resme baktığımızda bunlardan fayda sağlayan tek bir kulüp var."

"ÖYLECE SUSUP OTURAMAYIZ"

Kızılhan, bu sezon algılara izin vermeyeceklerini söyledi, "TFF ve hakemler, sosyal medyanın suni gündemine kapılıp saha içi kararlarında psikolojik olarak etkilenirse biz öylece susup oturmayız" dedi.

Genel Sekreter Burak Kızılhan, ilk haftalardaki hakem hatalarından en fazla etkilenen takımın yine kendileri olduğunu belirtti.

Buna karşın henüz 2. haftada oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçının ardından açıklamalar yapan sayın Dursun Özbek'e göndermede bulunan Kızılhan, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Dursun Özbek lehte ve aleyhte pozisyonlar olmasına rağmen geleneksel sezon başı açıklamalar yaptı. Ama gelin bizim maçlarımıza bir bakalım. İlk haftada Gaziantep maçında önce verilen, sonra VAR'la iptal edilen penaltımız. Tamam, gri pozisyon dedik. Gri pozisyonlara da alıştık. Gri pozisyonları hep aleyhimize sayıyoruz. Ama Samsunspor deplasmanında iptal edilen golümüze bakalım. Kural var, biliyorsunuz. Top orada iki Samsunspor'lu futbolcuya geçti ve topu sürdüler. Yani kurala göre pozisyon değişti. Buna rağmen Fred'in golü garip bir şekilde iptal edildi. Ama biz orada haklı golümüz iptal edilse de yaygara yapmadık.

Diğer tarafta sayın Dursun Özbek, ikinci haftada lehte ve aleyhte pozisyonlar olmasına rağmen 'Böyle kötü hakem yönetimi görmedim' açıklamasını yaptı. Daha ikinci haftadan mağduruz algısı başlatıldı. Biz bu sene her sene geleneksel hale gelen mağdur edebiyatına da sosyal medya algılarına da çok farklı yaklaşacağız. TFF ve hakemlere de bir mesajımız var; sosyal medyanın suni, yapay gündemine kapılıp saha içi kararlarınızda psikolojik olarak etkilenirlerse biz öylece susup oturmayız. Camiamız tüm bu algılara karşı uyanık ve Fenerbahçe'nin yanında olsunlar. Biz bunlara izin vermedikçe göreceksiniz bu sezon hiçbir şey istedikleri gibi olmayacak."