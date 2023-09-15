SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Burak Kapacak'ı Sivasspor'a kiraladı!

Fenerbahçeli genç oyuncu Burak Kapacak'ın bir sezonluğuna EMS Yapı Sivasspor'a kiralandığı bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2023-24 sezonu yapılanmasına devam edilen profesyonel futbol takamımızda oyuncularımızdan Burak Kapacak, bir sezonluğuna EMS Yapı Sivasspor'a kiralanmıştır. Oyuncumuza başarılı bir sezon diliyoruz." ifadesi kullanıldı.