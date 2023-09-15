SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Burak Kapacak'ı Sivasspor'a kiraladı!

Fenerbahçeli genç oyuncu Burak Kapacak'ın bir sezonluğuna EMS Yapı Sivasspor'a kiralandığı bildirildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2023-24 sezonu yapılanmasına devam edilen profesyonel futbol takamımızda oyuncularımızdan Burak Kapacak, bir sezonluğuna EMS Yapı Sivasspor'a kiralanmıştır. Oyuncumuza başarılı bir sezon diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Bilgilendirme 2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen Profesyonel Futbol Takımımızda oyuncularımızdan Burak Kapacak bir sezonluğuna EMS Yapı Sivasspor'a kiralanmıştır. Oyuncumuza başarılı bir sezon diliyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/I0E6r4A2r9— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 15, 2023