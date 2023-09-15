Haberler Fenerbahçe SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Burak Kapacak'ı Sivasspor'a kiraladı!

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Burak Kapacak'ı Sivasspor'a kiraladı!

Son dakika haberi: Fenerbahçe, genç orta saha oyuncusu Burak KapacakSüper Lig ekibi Sivasspor'a kiraladığını açıkladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 15:05 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 15:11
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Burak Kapacak'ı Sivasspor'a kiraladı!

Fenerbahçeli genç oyuncu Burak Kapacak'ın bir sezonluğuna EMS Yapı Sivasspor'a kiralandığı bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2023-24 sezonu yapılanmasına devam edilen profesyonel futbol takamımızda oyuncularımızdan Burak Kapacak, bir sezonluğuna EMS Yapı Sivasspor'a kiralanmıştır. Oyuncumuza başarılı bir sezon diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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