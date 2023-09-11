FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal transferini istemedi! Çarpıcı iddia

Fenerbahçe'de transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala çalışmalar sürüyor.
Sarı lacivertliler özellikle orta saha transferine yoğun mesai harcıyor.
Yönetim listesindeki adaylarla sürekli olarak iletişim halinde.
Fenerbahçe'de transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala çalışmalar sürüyor.
Sarı lacivertliler özellikle orta saha transferine yoğun mesai harcıyor.
Yönetim listesindeki adaylarla sürekli olarak iletişim halinde.
Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin transfer gündemine ilişkin flaş bir gelişme yaşandı.
Teknik Direktör İsmail Kartal'ın, sarı lacivertlilerin gündemindeki o yıldızı veto ettiği öğrenildi.
Konuyla ilgili haberi ise İskoç basını duyurdu.
İşte ayrıntılar...
aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün Footballscotland'dan aktardığı habere göre Fenerbahçe, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Ittihad'da forma giyen Jota ile ilgileniyordu.
Ancak 24 yaşındaki kanadın sarı lacivertli ekibe kiralanma şansının çok düşük olduğu yazıldı.
Bunun da iki nedeni olduğu bildirildi.
Bunlardan ilkinin teknik direktör İsmail Kartal'ın, Portekizli oyuncunun transferi yerine Joshua King'i kadroda tutmak istemesi.
İkinci sebep ise Jota'nın transfer olsa dahi Avrupa'da forma giyemeyecek olması.
İki sebepten dolayı Jota - Fenerbahçe transferine dair son gelişmelerin olumsuza döndüğü kaydedildi.
Jota yaz transfer döneminde Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Ittihad'a transfer olmuş ancak Portekizli yıldızın takımdan gönderilmesine karar verilmişti.
Genç oyuncu bu sezon Suudi Arabistan Ligi'nde 5 maça çıkmış ve 1 gol atmıştı.
Jota geçen sezon ise Celtic'te 43 karşılaşmaya çıktı.
Başarılı isim bu karşılaşmalarda 15 gol ve 12 asistle oynadı.
Güncel piyasa değeri 13 milyon Euro olan Jota'nın, kulübüyle sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
1.75 boyundaki Jota'nın kariyerinde Benfica ve Real Valladolid gibi ekiplerde de boy göstermişti.