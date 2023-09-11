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FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal transferini istemedi! Çarpıcı iddia

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Fenerbahçe'de çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Son olarak sarı-lacivertli takımın gündemine gelen yıldız ismin, teknik direktör İsmail Kartal'dan veto yediği iddia edildi. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2023 Pazartesi 17:08
FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal transferini istemedi! Çarpıcı iddia

Fenerbahçe'de transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala çalışmalar sürüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal transferini istemedi! Çarpıcı iddia

Sarı lacivertliler özellikle orta saha transferine yoğun mesai harcıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal transferini istemedi! Çarpıcı iddia

Yönetim listesindeki adaylarla sürekli olarak iletişim halinde.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal transferini istemedi! Çarpıcı iddia

Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin transfer gündemine ilişkin flaş bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal transferini istemedi! Çarpıcı iddia

Teknik Direktör İsmail Kartal'ın, sarı lacivertlilerin gündemindeki o yıldızı veto ettiği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal transferini istemedi! Çarpıcı iddia

Konuyla ilgili haberi ise İskoç basını duyurdu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal transferini istemedi! Çarpıcı iddia

İşte ayrıntılar...

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal transferini istemedi! Çarpıcı iddia

aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün Footballscotland'dan aktardığı habere göre Fenerbahçe, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Ittihad'da forma giyen Jota ile ilgileniyordu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal transferini istemedi! Çarpıcı iddia

Ancak 24 yaşındaki kanadın sarı lacivertli ekibe kiralanma şansının çok düşük olduğu yazıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal transferini istemedi! Çarpıcı iddia

Bunun da iki nedeni olduğu bildirildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal transferini istemedi! Çarpıcı iddia

Bunlardan ilkinin teknik direktör İsmail Kartal'ın, Portekizli oyuncunun transferi yerine Joshua King'i kadroda tutmak istemesi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal transferini istemedi! Çarpıcı iddia

İkinci sebep ise Jota'nın transfer olsa dahi Avrupa'da forma giyemeyecek olması.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal transferini istemedi! Çarpıcı iddia

İki sebepten dolayı Jota - Fenerbahçe transferine dair son gelişmelerin olumsuza döndüğü kaydedildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal transferini istemedi! Çarpıcı iddia

Jota yaz transfer döneminde Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Ittihad'a transfer olmuş ancak Portekizli yıldızın takımdan gönderilmesine karar verilmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal transferini istemedi! Çarpıcı iddia

Genç oyuncu bu sezon Suudi Arabistan Ligi'nde 5 maça çıkmış ve 1 gol atmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal transferini istemedi! Çarpıcı iddia

Jota geçen sezon ise Celtic'te 43 karşılaşmaya çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal transferini istemedi! Çarpıcı iddia

Başarılı isim bu karşılaşmalarda 15 gol ve 12 asistle oynadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal transferini istemedi! Çarpıcı iddia

Güncel piyasa değeri 13 milyon Euro olan Jota'nın, kulübüyle sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

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