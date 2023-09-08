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TRANSFER HABERİ: Diego Demme Fenerbahçe'ye gelecek mi? İtalyanlar duyurdu

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin orta saha adayları arasında yer alan Diego Demme ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin gündeminde yer alan yıldızın Napoli'de kalacağını duyurdu. Haberde; Kanarya'nın Demme için resmi teklif yapmadığına ve bu nedenle oyuncunun yeni sezonda Napoli'de olacağına vurgu yapıldı. Fenerbahçe, Alman yıldızın durumunu sormuştu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2023 Cuma 09:38 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2023 Cuma 09:39
TRANSFER HABERİ: Diego Demme Fenerbahçe'ye gelecek mi? İtalyanlar duyurdu

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.

TRANSFER HABERİ: Diego Demme Fenerbahçe'ye gelecek mi? İtalyanlar duyurdu

Sezona iyi bir başlangıç yapan Kanarya, gidişatını sürdürmek istiyor.

TRANSFER HABERİ: Diego Demme Fenerbahçe'ye gelecek mi? İtalyanlar duyurdu

Milli arada hazırlıklarına devam eden sarı-lacivertli kurmaylar ön libero hattına takviye yapacak.

TRANSFER HABERİ: Diego Demme Fenerbahçe'ye gelecek mi? İtalyanlar duyurdu

Yönetim şu ana kadar birçok isimle ilgilendi.

TRANSFER HABERİ: Diego Demme Fenerbahçe'ye gelecek mi? İtalyanlar duyurdu

Ancak Fenerbahçe'nin transfer döneminin sonuna kadar bir ön libero alması kesin gözüyle bakılıyor.

TRANSFER HABERİ: Diego Demme Fenerbahçe'ye gelecek mi? İtalyanlar duyurdu

Yaz transfer dönemi 15 Eylül'de sona erecek.

TRANSFER HABERİ: Diego Demme Fenerbahçe'ye gelecek mi? İtalyanlar duyurdu

Ancak kadroya dahil edilen oyuncular devre arasına kadar Avrupa kadrosuna yazılamayacak.

TRANSFER HABERİ: Diego Demme Fenerbahçe'ye gelecek mi? İtalyanlar duyurdu

İtalyan basınında yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin bir ara gündemine gelen Diego Demme'nin Napoli'de kalacağını duyurdu.

TRANSFER HABERİ: Diego Demme Fenerbahçe'ye gelecek mi? İtalyanlar duyurdu

Haberde; sarı-lacivertlilerin Demme için resmi teklif yapmadığı ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Diego Demme Fenerbahçe'ye gelecek mi? İtalyanlar duyurdu

Bu nedenle oyuncunun yeni sezonda Napoli'de olacağına vurgu yapıldı.

TRANSFER HABERİ: Diego Demme Fenerbahçe'ye gelecek mi? İtalyanlar duyurdu

Fenerbahçe, Alman yıldızın durumunu sormuştu.

TRANSFER HABERİ: Diego Demme Fenerbahçe'ye gelecek mi? İtalyanlar duyurdu

2020'DEN BU YANA NAPOLI'DE OCAK

Demme, 2020'de Leipzig'den 10 milyon 250 bin euroya transfer edildi.

TRANSFER HABERİ: Diego Demme Fenerbahçe'ye gelecek mi? İtalyanlar duyurdu

31 yaşındaki futbolcu Napoli'de 89 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ: Diego Demme Fenerbahçe'ye gelecek mi? İtalyanlar duyurdu

Bu mücadelelerde 5 gol atıp 4 de asist yaptı.

TRANSFER HABERİ: Diego Demme Fenerbahçe'ye gelecek mi? İtalyanlar duyurdu

Demme geçen sezon 7 maçta forma giydi.

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