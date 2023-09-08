TRANSFER HABERİ: Diego Demme Fenerbahçe'ye gelecek mi? İtalyanlar duyurdu

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
Sezona iyi bir başlangıç yapan Kanarya, gidişatını sürdürmek istiyor.
Milli arada hazırlıklarına devam eden sarı-lacivertli kurmaylar ön libero hattına takviye yapacak.
Yönetim şu ana kadar birçok isimle ilgilendi.
Ancak Fenerbahçe'nin transfer döneminin sonuna kadar bir ön libero alması kesin gözüyle bakılıyor.
Yaz transfer dönemi 15 Eylül'de sona erecek.
Ancak kadroya dahil edilen oyuncular devre arasına kadar Avrupa kadrosuna yazılamayacak.
İtalyan basınında yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin bir ara gündemine gelen Diego Demme'nin Napoli'de kalacağını duyurdu.
Haberde; sarı-lacivertlilerin Demme için resmi teklif yapmadığı ifade edildi.
Bu nedenle oyuncunun yeni sezonda Napoli'de olacağına vurgu yapıldı.
Fenerbahçe, Alman yıldızın durumunu sormuştu.
2020'DEN BU YANA NAPOLI'DE OCAK
Demme, 2020'de Leipzig'den 10 milyon 250 bin euroya transfer edildi.
31 yaşındaki futbolcu Napoli'de 89 maça çıktı.
Bu mücadelelerde 5 gol atıp 4 de asist yaptı.
Demme geçen sezon 7 maçta forma giydi.
Bu süre zarfında ise sadece 142 dakika oynadı.