Demme artık zor

İtalyan basını, Fenerbahçe'nin bir ara gündemine gelen Diego Demme'nin Napoli'de kalacağını duyurdu. Haberde; sarı-lacivertlilerin Demme için resmi teklif yapmadığına ve bu nedenle oyuncunun yeni sezonda Napoli'de olacağına vurgu yapıldı. Fenerbahçe, Alman yıldızın durumunu sormuştu.

2020'DEN BU YANA NAPOLI'DE OCAK

2020'de Leipzig'den 10 milyon 250 bin euroya transfer edilen Demme, Napoli'de 89 maça çıkarken,5 gol atıp 4 de asist yaptı.

12 MİLLİ VAR

Fenerbahçe'nin kadrosunda bulunan oyuncuların 12'si Afrika Uluslar Kupası ve Avrupa Şampiyonası için ülkelerinin takımlarına davet edildi. Aslında bu sayı 14'tü ancak A Milli Takıma giden Umut Nayir ile Slovenya Milli Takımı'na davet edilen Miha Zajc sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı.