Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: 2023/2024 sezonu için transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Transferi büyük ölçüde bitiren sarı-lacivertlilerde gözler orta saha takviyesine çevrildi. Ön libero bölgesini güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2023 Salı 12:03 Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2023 Salı 12:34
Mert Kılıç
Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor.

Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Şu ana kadar Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde istediği sonuçları almayı başaran sarı-lacivertlilerde gözler transfere çevrildi.

Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Kanarya, bu sezon yaptığı takviyelerle adından sıkça söz ettirdi.

Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz transfer! Bunu kimse beklemiyordu

"SAĞLAM BİR 6 NUMARA LAZIM"

TRT Spor'a konuşan Koç, "Bu sene transferde son 5 senenin en doğru tercihlerini yaptık diyebiliriz. Bir 6 numara eksiğimiz var. Bize gerçek, sağlam bir 6 numara lazım, defansif bir 6 numara. Bakalım ne göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'da Süper Lig'in 4. haftasında oynanan MKE Ankaragücü maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında orta saha transferine değindi.

Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz transfer! Bunu kimse beklemiyordu

"İYİ VE KALİTELİ BİR İSİM ALMAK İSTİYORUZ"

Tecrübeli teknik adam "Başkanımızın ve yöneticilerimizin yoğun çabası var. Transferin son günlerine gelindiği için iyi ve kaliteli bir isim almak istiyoruz. Zannediyorum ki iyi bir şey olacak. Burada başkanımız ve yönetimimiz bu süreci götürüyor." cevabını verdi.

Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Haberde ayrıca Napoli'nin Demme'nin bonservisi için 2 milyon Euro'luk bir indirim yapmaya hazır olduğu vurgulandı.

Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Diego Demme geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla 7 maçta süre aldı.

Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Alman futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi.

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