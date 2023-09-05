Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor.
Sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor.
Şu ana kadar Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde istediği sonuçları almayı başaran sarı-lacivertlilerde gözler transfere çevrildi.
Kanarya, bu sezon yaptığı takviyelerle adından sıkça söz ettirdi.
Fenerbahçe özellikle Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred ve Cengiz Ünder takviyeleriyle büyük ses getirdi.
Transferi önemli ölçüde bitiren sarı-lacivertlilerde gözler orta saha takviyesine çevrildi.
Ön libero transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, geçtiğimiz günlerde 6 numara transferiyle ilgili flaş bir açıklama yaptı.
"SAĞLAM BİR 6 NUMARA LAZIM"
TRT Spor'a konuşan Koç, "Bu sene transferde son 5 senenin en doğru tercihlerini yaptık diyebiliriz. Bir 6 numara eksiğimiz var. Bize gerçek, sağlam bir 6 numara lazım, defansif bir 6 numara. Bakalım ne göreceğiz." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'da Süper Lig'in 4. haftasında oynanan MKE Ankaragücü maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında orta saha transferine değindi.
"İYİ VE KALİTELİ BİR İSİM ALMAK İSTİYORUZ"
Tecrübeli teknik adam "Başkanımızın ve yöneticilerimizin yoğun çabası var. Transferin son günlerine gelindiği için iyi ve kaliteli bir isim almak istiyoruz. Zannediyorum ki iyi bir şey olacak. Burada başkanımız ve yönetimimiz bu süreci götürüyor." cevabını verdi.
Adı Thomas Partey, Jorginho, El Musrati ve Guido Rodriguez gibi isimlerle anılan Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
DIEGO DEMME SÜRPRİZİ
İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Napoli forması giyen Alman ön libero Diego Demme'yi gündemine aldığını duyurdu.
Il Mattino'da yer alan haberde sarı-lacivertlilerin 31 yaşındaki futbolcuyu araştığı ve İtalyan ekibine oyuncunun durumunu sorduğu belirtildi.
Haberde ayrıca Napoli'nin Demme'nin bonservisi için 2 milyon Euro'luk bir indirim yapmaya hazır olduğu vurgulandı.
Diego Demme geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla 7 maçta süre aldı.
Alman futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi.
1.71 boyundaki ön liberonun Napoli ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Demme'nin güncel piyasa değeri ise 3 milyon Euro.