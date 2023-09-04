Spor yazarları Ankaragücü - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Maça başlamadan önce Avrupa Şampiyonu olan A Milli Voleybol Takımı'nı tebrik ediyorum. Tırnaklarıyla söküp aldılar resmen şampiyonluğu. Öpülesi eller diyorum ben. Gönülden kutluyorum kızlarımızı, hepinizin alnından öpüyorum. Hep konuşuyoruz endirekt vuruş, direkt vuruş ama bizimkiler direkt vuruşu attılar ve kupayı aldılar. Helal olsun.
Bu destansı başarıyı kutladıktan sonra dönelim Ankaragücü- Fenerbahçe maçına… İki tarafın kadrosuna baktığında arada büyük fark var. Ankaragücü'nün oyuna çıkarıp aldığı oyuncular aynı değil. Bu fark sahaya yansıdı ama bu farkın daha fazla oyuna yansıması lazımdı. Ankaragücü'nün ortaya koyduğu mücadeleyi beğendim. Bunu diğer maçlarda da yaparsa ortalamanın üzerinde kalırlar.
Fenerbahçe'nin daha farklı oynaması gerekirdi. Golün geldiği dakikalarda gol "Geliyorum" dedi zaten ve sarı-lacivertliler o golle galibiyete ulaştı. Fenerbahçe Avrupa'dan döndü, cuma sabahı döndü ama bu tempoda oynamak bir bahane değil. Beşiktaş'ın kadrosu için bunu söyleyebiliriz ama Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadrosu daha geniş ve etkili. Avrupa'yı bahane etmeye hakları yok. Bakıyorsun yedekten aldığın oyuncu Cengiz Ünder. Böyle geniş bir kadroya sahip olan Fenerbahçe'nin, Ankaragücü karşısında daha farklı bir oyun oynamasını beklerdim.
Ankara'da Eryaman Stadı'nın zemini de gerçekten kötüydü. Fenerbahçe'li İsmail Yüksek'in gördüğü kırmızı kartın sebebi de tamamen sahanın zemini. Bakmayın yeşil göründüğüne o zemin çok futbolcunun başına iş açar. Ankaragücü'ne bir stat lazım. Fenerbahçe bir bu maç, bir de önceki Samsunspor deplasmanından iyi sonuçlar alarak döndü. Çok zorlu iki deplasmandan kazandılar. Bakın, rakipleri oralarda puan kaybedebilir. Fenerbahçe Ankara'da önemli bir virajı döndü.
GÜRCAN BİLGİÇ – OPERASYON BAŞLADI
Tolunay Kafkas, Fenerbahçe'nin Hollanda dönüşü sonrasındaki fizik geri gidişini iyi hesapladı. Müthiş bir önde baskı ile yüzünü döndürmedi rakibinin. Fenerbahçe'nin sağ tarafına yaptığı baskı, atakları sola yönlendirerek, Osayi – İrfan Can Kahveci etkinliğinin de önünü kesti. Bir anda "gol atan kazanır" maçı izlemeye başladık. Top Fenerbahçe de kalsa da, kontrol sürekli Ankaragücü'ndeydi.
Maç beklenen kaliteyi bulamadı ama belki de sezonun en mücadeleci maçı haline geldi. Kimse vazgeçmiyordu topun peşinden koşmaktan. Bu eforun faturası da olacaktı elbette. Orta sahası ikinci yarıdan itibaren geriye geç gelmeye başlayınca, Fenerbahçe kalabalık geldi. Dzeko ile pozisyonlar buldu. Golün etrafında dolaşmaya başladılar. Hızlı atakta Dzkeo, Osayi'ye golü de attırdı. Sonrasında iki taraftan da hamleler geldi. 2,5 gün sonra ligin en sert deplasmanına gelen İsmail Kartal için üç puan öncelik oldu. Tolunay Kafkas hücumcuları ile "zar" attı.
Bu maçta bir de neyi anladık? Hakem kurgusunun geçen sezonlardan farklı olmadığını, birilerinin "takdir" hakları konusunda kulaklara üfleme yaptığını. Yedinci dakikada 10 kişi kalmalıydı Ankaragücü. Son adam Mert Çetin, Dzeko'yu düşürüyor. Hakem Arda Kardeşler "yönün kornere doğruydu" diyerek topu VAR'a atıyor. Oradan ses yok. Fenerbahçe golü sonrasında Fred'e yapılan penaltı için de "iki taraf" sessiz. Yani; operasyon başladı !
Maçın uzatma anlarında Fred'in "isyanını" görmek de nasip oldu. Premier Lig'den gelip, "hakeme saygı" kültürünün yoğurduğu Brezilyalı, sarı kartı "yeter" dediği için gördü. Gireni – çıkanı ile kalbini sahaya koymuş, terini esirgemeyen bir takım haline geldi Fenerbahçe. İsmail Kartal en zor virajı döndü aslında. Bu maçın ne anlama geldiğini sonra çok iyi anlayacağız.
EMRE BOL – BASİT OYUN
Maçın ilk yarısındaki kadar birbirine uzak kalan Fenerbahçe'yi uzun zamandır izlememiştim. Bloklar arasındaki mesafe uzadıkça oyunu rakip sahaya yıkma planı boşa çıktı. Böyle olduğunda Fenerbahçe inanılmaz etkisizleşiyor. Düşünün koskoca ilk yarıyı korner dahi atamadan bitirdi. Ankaragücü'nün diri ve istekli oyunu orta saha üstünlüğünü almasını sağladı.
Bu arada İsmail Yüksek'in gereksiz ekstralar yapmaya çalışması Fenerbahçe kalesine pozisyon olarak geldi. İsmail kardeşim; biz seni basit futbol oynadığın için sevdik. Seni bugünlere risksiz futbolun getirdi. Sahanın en çok dövüşülen bölgesi artistlik hareketleri kaldırmaz. Bence eskisi gibi devam et.
Ne demiş Johan Cruyff: "Futbol basit bir oyundur, zor olan ise basit oynamaktır."
Dzeko'nun sürekli oyunun içinde olduğu, rakibe pres yaptığı, top kaptığı, asist yaptığı ama çok basit golleri atamadığı bir maç oldu. Altıpastan 3 tane net pozisyonda doğru kararı veremeyince fark bir türlü açılmadı. Kötü oynadı desek ayıp olur, daha zorlarını attığı golleri atamamak ona yakışmadı.
Kitsiou'nun Fred'e müdahalesi çok net penaltıydı. Bu kadar net pozisyonu görmeyen hakem ya kötüdür ya da kötü niyetlidir!
6 numara ihtiyacı her maç belirgin bir şekilde göze çarpıyor. Yapılacak son bir transferle bu takım çok iyi işler yapacak.
Son olarak Avrupa Şampiyonu olan voleybol milli takımımızı tebrik ediyorum.