Tam dişimize göre

Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe'nin rakipleri dün Monaco'daki kura çekiminin ardından belli oldu. Hollanda ekibi Twente'yi 5-1 ve 1-0'lık skorlarla mağlup ederek adını gruplara yazdıran sarı-lacivertliler, H Grubu'nda mücadele edecek. Grimaldi Forum'da çekilen kura çekimi sonrasında Fenerbahçe'nin rakipleri Bulgar ekibi Ludogorest, Slovak temsilcisi Spartak Trnava ve Danimarka takımı Nordsjaelland oldu.

EN DEĞERLİ 5'İNCİ TAKIM

Turnuvanın maç programı bugün belli olacak. Grup aşamasındaki ilk karşılaşmalar ise; 21 Eylül Perşembe günü oynanacak. Fenerbahçe 209 milyon euroyla UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden takımlar arasında en pahalı kadroya sahip 5. takım. Zirvede 613 milyon euro ile İngiliz ekibi Aston Villa var. İkinci Fiorentina'nın 274, üçüncü Eintracht Frankfurt'un değer ise 253 milyon euro. Dördüncü basamakta da 213 milyon euro ile Lille var.

FİNAL ATİNA'DA

Avrupa Konferans Ligi'nin final maçı, 29 Mayıs 2024'te Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Ayasofya Stadı'nda yapılacak.

KONFERANS LİGİ'NDE GRUP MAÇLARININ TARİHLERİ ŞÖYLE

1. Maç günü: 21 Eylül 2. Maç günü: 5 Ekim 3. Maç günü: 26 Ekim 4. Maç günü: 9 Kasım 5. Maç günü: 30 Kasım 6. Maç günü: 14 Aralık

3. KEZ DÜZENLENİYOR

UEFA Konferans Ligi bu sezon üçüncü kez düzenleniyor... Organizasyonun ilk şampiyonu İtalyan devi Roma olmuştu. Geçen sezon ise bu kupayı; Fiorentina'yı deviren İngiliz temsilcisi West Ham United kazanmıştı.

LUDOGORETS BULGARİSTAN'DA SON 12 YILIN ŞAMPİYONU

İkinci torbadan gelen Ludogorets, Bulgaristan ligine ambargo koymuş durumda... Prava Liga'yı son yıllarda domine eden Ludogorets, son 12 yılda şampiyonluğu kimseye kaptırmadı. Ayrıca 3 Bulgaristan Kupası, 6 da Bulgaristan Süper Kupası şampiyonluğu var. Kadro değeri 40 milyon euro olan Bulgar temsilcisinin en önemli yıldızı ise 5 milyon euroluk değeriyle sağ kanat oyuncusu Bernard Tekpetey... Bulgar teknik adam İvaylo Petev'in çalıştırdığı Ludogorets, 4-2-3-1 sistemiyle sahaya çıkıyor.

SLOVAKLARIN DİNAMOSU TRNAVA

Futbolseverlerin ismine aşina olduğu Spartak Trnava, geçen sezon Nike Liga'yı Streda ve Bratislava'nın ardından üçüncü sırada bitirdi. Gruplara da üçüncü torbadan katıldı. 7 milyon euroluk kadro değeriyle H grubunun bu anlamdaki en zayıf takımı... Tarihinde sadece 2017-18'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Trnava'nın müzesinde 4 Slovakya Kupası, 1 Mitropa Kupası ve 5 Çek Cumhuriyeti şampiyonluğu var. 2018-19'da da Fenerbah çe'yle Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer alan Slovak ekibinin en değerli oyuncusu 19 yaşındaki stoper Kosa... Değeri ise 600 bin euro. 4-2-3-1'le sahaya çıkıyorlar.

SOĞUKLAR ÜLKESİNİN GÜÇLÜ TAKIMI NORDSJAELLAND

H Grubu'na son torbadan katılan Nordsjaelland, Danimarka'nın güçlü ekiplerinden biri... Şu anda devam eden Superligaen'de 15 puanla Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Kopenhag'ın önünde yer alıyor. 1 Danimarka şampiyonluğu bulunan Nordsjaelland'ın 2 de Danimarka Kupası şampiyonluğu var. Maçlarını 10 bin 300 kişilik Dream Park'ta oynayan Danimarka ekibinin en pahalı oyuncusu 5 milyon 500 bin euroyla 27 yaşındaki golcü Marcus Ingvartsen... 34 yaşındaki Johannes Thorup'un çalıştırdığı Nordsjaelland, 3-4-3 dizilimiyle sahaya çıkıyor.